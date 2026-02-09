На Болотной набережной в центре Москвы начали строить пешеходный мост

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к строительству пешеходного моста на Болотной набережной в центре Москвы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к строительству пешеходного моста на Болотной набережной. Новое сооружение протяженностью порядка 170 метров будет располагаться в русле Водоотводного канала и соединит участки Болотной набережной, разделенные улицей Серафимовича. По ходу движения обустроим четыре схода на набережную. В результате завершим создание единого пешеходного маршрута, связывающего Воробьевы горы, Парк Горького, Крымскую набережную и остров Балчуг", - рассказал Бирюков.

Заммэра пояснил, что строительство пешеходного моста будет вестись с воды со специальной насыпи, потому проезжая часть останется открытой для движения транспорта. Незначительные ограничения возможны в момент подвоза материалов.

"Сооружение насыпи проведем с двух барж, затем на ней установим свайные фундаменты для 11 опор будущего моста, после этого приступим к оборудованию пролетного строения и перильного ограждения, запланирована установка архитектурно-художественной подсветки. Работы будем проводить с использованием специальной строительной техники, подобранной по высотным габаритам", - отметил Бирюков.