Последствия ДТП на Ленинском проспекте в Москве

Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Москве

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Восемь человек пострадали при столкновении автобуса с грузовой машиной на Ленинском проспекте в Москве, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"Возле дома номер 13 на Ленинском проспекте произошло ДТП с участием автобуса и грузовика", - сказал собеседник агентства.

По предварительной информации, "в результате ДТП пострадали восемь человек". Обстоятельства происшествия выясняются.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУП " Мосгортранс ", водитель грузовика нарушил правила дорожного движения и не уступил дорогу автобусу.

"Сегодня около 10.28 на Ленинском проспекте, в районе дома 11с1, произошло ДТП с участием грузового автомобиля и автобуса маршрута м1. По предварительной информации, водитель грузового автомобиля, нарушив правила дорожного движения, не уступил дорогу автобусу при выезде с прилегающей территории", - рассказали в пресс-службе.