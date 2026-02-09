https://ria.ru/20260209/moskva-2073157812.html
Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Москве
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Восемь человек пострадали при столкновении автобуса с грузовой машиной на Ленинском проспекте в Москве, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Возле дома номер 13 на Ленинском проспекте произошло ДТП с участием автобуса и грузовика", - сказал собеседник агентства.
По предварительной информации, "в результате ДТП пострадали восемь человек". Обстоятельства происшествия выясняются.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУП "Мосгортранс
", водитель грузовика нарушил правила дорожного движения и не уступил дорогу автобусу.
"Сегодня около 10.28 на Ленинском проспекте, в районе дома 11с1, произошло ДТП с участием грузового автомобиля и автобуса маршрута м1. По предварительной информации, водитель грузового автомобиля, нарушив правила дорожного движения, не уступил дорогу автобусу при выезде с прилегающей территории", - рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что причины происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.