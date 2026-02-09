https://ria.ru/20260209/moskva-2073145154.html
В Москве отремонтируют более 15 тысяч подъездов жилых домов
В Москве отремонтируют более 15 тысяч подъездов жилых домов - РИА Новости, 09.02.2026
В Москве отремонтируют более 15 тысяч подъездов жилых домов
Специалисты комплекса городского хозяйства в этом году проведут ремонт в 15,7 тысячи подъездах многоквартирных домов, сообщил журналистам заммэра Москвы по...
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
москва
В Москве отремонтируют более 15 тысяч подъездов жилых домов
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в этом году проведут ремонт в 15,7 тысячи подъездах многоквартирных домов, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройство Петр Бирюков.
"Содержание подъездов жилых домов в нормативном состоянии находится на особом контроле, поэтому в столице сформирован единый подход к проведению текущего ремонта этих помещений. В этом году запланирован ремонт в 15,7 тысячах подъездах", - рассказал Бирюков.
Заммэра пояснил, что в обязательный перечень входит косметический ремонт - покраска входных групп, потолков и стен, обновление облицовки.
"В рамках работ убираем в специальные короба электрическую проводку, обновляем теплоизоляцию трубопроводов, почтовые ящики, ступени, перила, другие поврежденные элементы и конструкции. При необходимости проводится ремонт оконных и дверных блоков в холлах и тамбурах, перил и ступеней, замена табличек этажности и осветительных приборов", - добавил он.
Бирюков подчеркнул, что о датах начала ремонта жителей предупреждают заранее, соответствующая информация размещается на информационных стендах и в местах общего пользования.