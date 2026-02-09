Рейтинг@Mail.ru
В Москве отремонтируют более 15 тысяч подъездов жилых домов - РИА Новости, 09.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
11:17 09.02.2026
https://ria.ru/20260209/moskva-2073145154.html
В Москве отремонтируют более 15 тысяч подъездов жилых домов
В Москве отремонтируют более 15 тысяч подъездов жилых домов - РИА Новости, 09.02.2026
В Москве отремонтируют более 15 тысяч подъездов жилых домов
Специалисты комплекса городского хозяйства в этом году проведут ремонт в 15,7 тысячи подъездах многоквартирных домов, сообщил журналистам заммэра Москвы по... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T11:17:00+03:00
2026-02-09T11:17:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/18/2025084582_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b74b2544ba2ed08fa86b6d16ee71aa3e.jpg
https://realty.ria.ru/20260205/moskva-2072399158.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/18/2025084582_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_189d1cf8c49106792100a2fcdc9fc8e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков
В Москве отремонтируют более 15 тысяч подъездов жилых домов

В Москве отремонтируют 15,7 тыс подъездов многоквартирных домов в 2026 году

© Фото : Комплекс городского хозяйства МосквыРемонт подъезда жилого дома в Москве
Ремонт подъезда жилого дома в Москве - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы
Ремонт подъезда жилого дома в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в этом году проведут ремонт в 15,7 тысячи подъездах многоквартирных домов, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройство Петр Бирюков.
"Содержание подъездов жилых домов в нормативном состоянии находится на особом контроле, поэтому в столице сформирован единый подход к проведению текущего ремонта этих помещений. В этом году запланирован ремонт в 15,7 тысячах подъездах", - рассказал Бирюков.
Заммэра пояснил, что в обязательный перечень входит косметический ремонт - покраска входных групп, потолков и стен, обновление облицовки.
"В рамках работ убираем в специальные короба электрическую проводку, обновляем теплоизоляцию трубопроводов, почтовые ящики, ступени, перила, другие поврежденные элементы и конструкции. При необходимости проводится ремонт оконных и дверных блоков в холлах и тамбурах, перил и ступеней, замена табличек этажности и осветительных приборов", - добавил он.
Бирюков подчеркнул, что о датах начала ремонта жителей предупреждают заранее, соответствующая информация размещается на информационных стендах и в местах общего пользования.
Жилой дом в Москве по адресу: Ленинский проспект, д. 70/11 - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
На юго-западе Москвы обновили свыше 30 домов в неоклассическом стиле
5 февраля, 11:10
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр Бирюков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала