В Москве отремонтируют более 15 тысяч подъездов жилых домов

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в этом году проведут ремонт в 15,7 тысячи подъездах многоквартирных домов, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройство Петр Бирюков.

"Содержание подъездов жилых домов в нормативном состоянии находится на особом контроле, поэтому в столице сформирован единый подход к проведению текущего ремонта этих помещений. В этом году запланирован ремонт в 15,7 тысячах подъездах", - рассказал Бирюков.

Заммэра пояснил, что в обязательный перечень входит косметический ремонт - покраска входных групп, потолков и стен, обновление облицовки.

"В рамках работ убираем в специальные короба электрическую проводку, обновляем теплоизоляцию трубопроводов, почтовые ящики, ступени, перила, другие поврежденные элементы и конструкции. При необходимости проводится ремонт оконных и дверных блоков в холлах и тамбурах, перил и ступеней, замена табличек этажности и осветительных приборов", - добавил он.