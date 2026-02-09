Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник

«

"Сегодня характер погоды в столичном регионе будет формироваться в восточной периферии антициклона, который медленно уходит на юг. В такой ситуации в Москве будет облачная с неустойчивыми прояснениями погода. Местами пройдет слабый снег. Днем в Москве - минус 9 - минус 11 градусов. По области - от 8 до 13 градусов мороза", - рассказал Леус.