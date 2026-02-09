Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Облачная с неустойчивыми прояснениями погода, местами слабый снег, дневная температура до минус 11 градусов ожидаются в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
«
"Сегодня характер погоды в столичном регионе будет формироваться в восточной периферии антициклона, который медленно уходит на юг. В такой ситуации в Москве будет облачная с неустойчивыми прояснениями погода. Местами пройдет слабый снег. Днем в Москве - минус 9 - минус 11 градусов. По области - от 8 до 13 градусов мороза", - рассказал Леус.
Синоптик отметил, что такие температуры примерно на 5-6 градусов ниже климатической нормы. Ветер в столице северо-западный со скоростью от 3 до 8 метров в секунду.
"Атмосферное давление будет слабо падать. Барометры покажут 743 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы", - заключил Леус.
Прогноз погоды в России на февраль: к чему готовиться?
1 февраля, 09:23