Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник - РИА Новости, 09.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:22 09.02.2026
https://ria.ru/20260209/moskva-2073132358.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник - РИА Новости, 09.02.2026
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
Облачная с неустойчивыми прояснениями погода, местами слабый снег, дневная температура до минус 11 градусов ожидаются в Москве в понедельник, сообщил РИА... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T10:22:00+03:00
2026-02-09T10:22:00+03:00
общество
москва
михаил леус
https://cdnn21.img.ria.ru/images/52405/42/524054233_0:231:3005:1921_1920x0_80_0_0_dc83a8fd98dc0da715f9e0c9d60071d4.jpg
https://ria.ru/20260201/pogoda-2071310011.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/52405/42/524054233_336:0:3003:2000_1920x0_80_0_0_8fe680e81b51b2893343cbf605997394.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, михаил леус
Общество, Москва, Михаил Леус
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник

Синоптик Леус: в Москве в понедельник ожидается снег и до минус 11 градусов

© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкЗима в Москве
Зима в Москве - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / Артем Житенев
Перейти в медиабанк
Зима в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Облачная с неустойчивыми прояснениями погода, местами слабый снег, дневная температура до минус 11 градусов ожидаются в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
«
"Сегодня характер погоды в столичном регионе будет формироваться в восточной периферии антициклона, который медленно уходит на юг. В такой ситуации в Москве будет облачная с неустойчивыми прояснениями погода. Местами пройдет слабый снег. Днем в Москве - минус 9 - минус 11 градусов. По области - от 8 до 13 градусов мороза", - рассказал Леус.
Синоптик отметил, что такие температуры примерно на 5-6 градусов ниже климатической нормы. Ветер в столице северо-западный со скоростью от 3 до 8 метров в секунду.
"Атмосферное давление будет слабо падать. Барометры покажут 743 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы", - заключил Леус.
Снег на ветке калины в сквере Девичьего поля в Москве - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Прогноз погоды в России на февраль: к чему готовиться?
1 февраля, 09:23
 
ОбществоМоскваМихаил Леус
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала