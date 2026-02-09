https://ria.ru/20260209/moshenniki-2073108746.html
Россиянам рассказали о новой схеме мошенников с записью на диспансеризацию
Мошенники начали обманывать россиян, предлагая оформить запись на диспансеризацию, выяснило РИА Новости.
2026-02-09T08:19:00+03:00
2026-02-09T08:19:00+03:00
2026-02-09T11:11:00+03:00
россия
РИА Новости: мошенники обманывают россиян, предлагая срочную диспансеризацию
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Мошенники начали обманывать россиян, предлагая оформить запись на диспансеризацию, выяснило РИА Новости.
Так, злоумышленники пытаются убедить жертв, что тем нужно в срочном порядке встать в электронную очередь. Под этим предлогом у людей выпытывают паспортные данные и код из СМС.
При этом слова жертв о том, что они могут записаться самостоятельно, мошенники игнорируют.