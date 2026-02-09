Рейтинг@Mail.ru
Россиянам рассказали о новой схеме мошенников с записью на диспансеризацию
08:19 09.02.2026 (обновлено: 11:11 09.02.2026)
Россиянам рассказали о новой схеме мошенников с записью на диспансеризацию
Россиянам рассказали о новой схеме мошенников с записью на диспансеризацию - РИА Новости, 09.02.2026
Россиянам рассказали о новой схеме мошенников с записью на диспансеризацию
Мошенники начали обманывать россиян, предлагая оформить запись на диспансеризацию, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T08:19:00+03:00
2026-02-09T11:11:00+03:00
2026
Россиянам рассказали о новой схеме мошенников с записью на диспансеризацию

РИА Новости: мошенники обманывают россиян, предлагая срочную диспансеризацию

Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Мошенники начали обманывать россиян, предлагая оформить запись на диспансеризацию, выяснило РИА Новости.
Так, злоумышленники пытаются убедить жертв, что тем нужно в срочном порядке встать в электронную очередь. Под этим предлогом у людей выпытывают паспортные данные и код из СМС.
При этом слова жертв о том, что они могут записаться самостоятельно, мошенники игнорируют.
Россиян предупредили о новой схеме мошенников с получением кода от домофона
28 августа 2025, 03:29
 
