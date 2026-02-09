Рейтинг@Mail.ru
В МВД объяснили, зачем аферисты воруют доступ к аккаунтам на маркетплейсах
09:07 09.02.2026
https://ria.ru/20260209/moshennik-2073114959.html
В МВД объяснили, зачем аферисты воруют доступ к аккаунтам на маркетплейсах
Покупки в рассрочку и "сплит" являются основной целью мошенников при краже аккаунтов россиян на маркетплейсах, сообщили в управлении по организации борьбы с...
В МВД объяснили, зачем аферисты воруют доступ к аккаунтам на маркетплейсах

МВД: мошенники крадут аккаунты на маркетплейсах ради покупок в рассрочку

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Покупки в рассрочку и "сплит" являются основной целью мошенников при краже аккаунтов россиян на маркетплейсах, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Основная цель - покупки в рассрочку и "сплит". Получив контроль над учетной записью, мошенники оформляют заказы на дорогостоящую электронику и гаджеты, их сообщники получают товар, а все финансовые обязательства остаются на владельце аккаунта", - говорится в сообщении.
Мошенники используют новую схему получения доступа к "Госуслугам" россиян
В ведомстве отметили, что аферисты чаще всего получают доступы к аккаунтам, используя приемы социальной инженерии. Кроме того, мошенники в соцсетях и мессенджерах размещают объявления с предложениями "заработка на маркетплейсах", представляются участниками партнерских программ и просят для повышения рейтинга оформить покупку за вознаграждение. Также используются фишинговые сайты, поддельные страницы авторизации маркетплейсов и вредоносные приложения.
"Одна из эффективных мер - установить самозапрет на кредиты. Он не гарантирует полной защиты, поскольку некоторые сплит-покупки формально не являются кредитными продуктами, но в большинстве ситуаций блокирует оформление займов", - отметили в ведомстве.
Помимо этого, дополнительно важно включить двухфакторную аутентификацию, и соблюдать базовые правила кибербезопасности, заключили в МВД.
В Петербурге мошенники стали записываться к репетиторам под видом учеников
