В МВД объяснили, зачем аферисты воруют доступ к аккаунтам на маркетплейсах
В МВД объяснили, зачем аферисты воруют доступ к аккаунтам на маркетплейсах
09.02.2026
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Покупки в рассрочку и "сплит" являются основной целью мошенников при краже аккаунтов россиян на маркетплейсах, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Основная цель - покупки в рассрочку и "сплит". Получив контроль над учетной записью, мошенники оформляют заказы на дорогостоящую электронику и гаджеты, их сообщники получают товар, а все финансовые обязательства остаются на владельце аккаунта", - говорится в сообщении
В ведомстве отметили, что аферисты чаще всего получают доступы к аккаунтам, используя приемы социальной инженерии. Кроме того, мошенники в соцсетях и мессенджерах размещают объявления с предложениями "заработка на маркетплейсах", представляются участниками партнерских программ и просят для повышения рейтинга оформить покупку за вознаграждение. Также используются фишинговые сайты, поддельные страницы авторизации маркетплейсов и вредоносные приложения.
"Одна из эффективных мер - установить самозапрет на кредиты. Он не гарантирует полной защиты, поскольку некоторые сплит-покупки формально не являются кредитными продуктами, но в большинстве ситуаций блокирует оформление займов", - отметили в ведомстве.
Помимо этого, дополнительно важно включить двухфакторную аутентификацию, и соблюдать базовые правила кибербезопасности, заключили в МВД.