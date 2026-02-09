Рейтинг@Mail.ru
Мошенники используют новую схему получения доступа к "Госуслугам" россиян - РИА Новости, 09.02.2026
03:11 09.02.2026
Мошенники используют новую схему получения доступа к "Госуслугам" россиян
Мошенники используют новую схему получения доступа к "Госуслугам" россиян
Аферисты используют новую схему получения доступа к "Госуслугам" россиян под предлогом помощи в списании долгов, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 09.02.2026
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Аферисты используют новую схему получения доступа к "Госуслугам" россиян под предлогом помощи в списании долгов, выяснило РИА Новости.
Мошенники звонят россиянам от имени помощников юристов и предлагают помощь в списании долгов. Они просят жертву назвать ФИО, место жительства и ИНН.
В ходе разговора злоумышленник просит жертву якобы для подтверждения личных данных продиктовать код из смс, который пришел от "Госуслуг". После того как жертва называет код, аферист получает доступ к ее личному кабинету на портале.
