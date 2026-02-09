Британский журналист призвал Стармера уйти в отставку

ЛОНДОН, 9 фев - РИА Новости. Британский журналист Пирс Морган в понедельник призвал премьер-министра Великобритании Кира Стармера уйти в отставку.
"Кир, ты хороший человек. Достойный человек. Фанат "Арсенала" (всегда хорошая проверка). Когда ты снимался в (британском ток-шоу с Пирсом Морганом - ред.) Life Stories, я считал твое удивительное восхождение на вершину британской политики очень вдохновляющим. Но так продолжаться не может. Ради блага страны, уйди в отставку", - написал журналист в Х.
К посту Морган прикрепил совместную фотографию со Стармером, а также отметил его аккаунт.
Ранее глава аппарата британского премьера Морган Максуини ушел с поста, заявив, что лично одобрил кандидатуру бывшего посла Великобритании в США Питера Мандельсона на пост посла в США и полностью берет на себя ответственность за это решение. При этом он выразил полное доверие Стармеру.
После публикации последней партии файлов Эпштейна минюстом США британские СМИ выяснили, что Мандельсон в 2009 году, будучи министром по делам бизнеса в правительстве премьер-министра Гордона Брауна, переслал внутренний документ правительства Великобритании Эпштейну. Британская полиция начала уголовное расследование в отношении Мандельсона из-за пересылки документа.