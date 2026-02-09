Рейтинг@Mail.ru
Британский журналист призвал Стармера уйти в отставку - РИА Новости, 09.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:38 09.02.2026
https://ria.ru/20260209/morgan-2073185941.html
Британский журналист призвал Стармера уйти в отставку
Британский журналист призвал Стармера уйти в отставку - РИА Новости, 09.02.2026
Британский журналист призвал Стармера уйти в отставку
Британский журналист Пирс Морган в понедельник призвал премьер-министра Великобритании Кира Стармера уйти в отставку. РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T13:38:00+03:00
2026-02-09T13:38:00+03:00
в мире
великобритания
сша
кир стармер
гордон браун
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002830308_0:137:3072:1865_1920x0_80_0_0_56e6ce7de1caf5c17eda2c6613b08e5b.jpg
https://ria.ru/20260209/epshteyn-2072710600.html
https://ria.ru/20260209/britaniya-2073006042.html
великобритания
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002830308_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_17837a742ef789cfa226b2c40d430c91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, сша, кир стармер, гордон браун
В мире, Великобритания, США, Кир Стармер, Гордон Браун
Британский журналист призвал Стармера уйти в отставку

Британский журналист Морган призвал Стармера уйти в отставку на фоне скандала

© AP Photo / Kin CheungПремьер-министр Великобритании Кир Стармер на Даунинг-стрит в Лондоне
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на Даунинг-стрит в Лондоне - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© AP Photo / Kin Cheung
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на Даунинг-стрит в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛОНДОН, 9 фев - РИА Новости. Британский журналист Пирс Морган в понедельник призвал премьер-министра Великобритании Кира Стармера уйти в отставку.
"Кир, ты хороший человек. Достойный человек. Фанат "Арсенала" (всегда хорошая проверка). Когда ты снимался в (британском ток-шоу с Пирсом Морганом - ред.) Life Stories, я считал твое удивительное восхождение на вершину британской политики очень вдохновляющим. Но так продолжаться не может. Ради блага страны, уйди в отставку", - написал журналист в Х.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Хуже разврата: почему премьера Британии бросило в дрожь от файлов Эпштейна
Вчера, 08:00
К посту Морган прикрепил совместную фотографию со Стармером, а также отметил его аккаунт.
Ранее глава аппарата британского премьера Морган Максуини ушел с поста, заявив, что лично одобрил кандидатуру бывшего посла Великобритании в США Питера Мандельсона на пост посла в США и полностью берет на себя ответственность за это решение. При этом он выразил полное доверие Стармеру.
После публикации последней партии файлов Эпштейна минюстом США британские СМИ выяснили, что Мандельсон в 2009 году, будучи министром по делам бизнеса в правительстве премьер-министра Гордона Брауна, переслал внутренний документ правительства Великобритании Эпштейну. Британская полиция начала уголовное расследование в отношении Мандельсона из-за пересылки документа.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Лорд Тьмы тянет на дно Стармера: Британия хоронит очередного премьера
Вчера, 08:00
 
В миреВеликобританияСШАКир СтармерГордон Браун
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала