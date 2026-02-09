Филат обвинил молдавские власти в манипуляциях данными о кибербезопасности

КИШИНЕВ, 9 фев — РИА Новости. Власти Молдавии скатились в откровенную ложь, манипулируя данными о кибербезопасности страны, заявил в понедельник лидер оппозиционной Либерально-демократической партии, бывший премьер республики Владимир Филат.

Ранее глава МИД Молдавии Михай Попшой написал на своей странице в Facebook *, что страна входит "в глобальную элиту кибербезопасности, занимая пятое место в Национальном индексе кибербезопасности". Министр назвал это "историческим результатом" и доказательством того, что "Молдова становится безопасным и устойчивым цифровым пространством".

"Республика Молдова действительно занимает пятое место. Но власть манипулирует данными. Она занимает соответствующее место в рейтинге, который не измеряет реальную кибербезопасность государства, а отражает уровень бюрократической и нормативной формализации. Так что власти скатились в откровенную ложь", — написал Филат в своем Telegram‑канале , опубликовав график с позицией республики в Национальном индексе кибербезопасности и выдержки из методологии оценки.

Политик уточнил, что данный индекс фиксирует наличие утвержденных стратегий, законодательства, профильных агентств и формальных процедур, но не учитывает способность государства предотвращать и отражать кибератаки, защищать критическую инфраструктуру и персональные данные граждан.

"Этот рейтинг показывает то, что существует на бумаге, а не то, что реально функционирует", — подчеркнул Филат.

В качестве международно признанного ориентира Филат назвал Global Cybersecurity Index (Глобальный индекс кибербезопасности), формируемый специализированным агентством Организации Объединенных Наций — Международным союзом электросвязи (ITU).

"Согласно этому индексу, Республика Молдова занимает примерно 60–70‑е места среди более чем 180 государств и находится во второй половине европейского рейтинга", — отметил он.

По словам экс‑премьера, смешение показателей двух различных рейтингов является не аналитической ошибкой, а "удобным инструментом политической манипуляции", создающим иллюзию лидерства при сохраняющихся уязвимостях.

National Cyber Security Index разрабатывается аналитическим центром из Эстонии и публикуется с 2018 года. Global Cybersecurity Index Международного союза электросвязи используется ООН как базовый инструмент оценки кибернетической зрелости государств и обновляется на основе данных более чем 180 стран.

Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия — под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул , в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram‑канал агентства Sputnik Молдова , "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", " Московского комсомольца ", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram‑каналов.