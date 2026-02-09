Рейтинг@Mail.ru
Россия и Белоруссия продолжат интеграцию для развития СГ, заявил Мишустин
16:29 09.02.2026
Россия и Белоруссия продолжат интеграцию для развития СГ, заявил Мишустин
экономика
россия
белоруссия
михаил мишустин
союзное государство
россия
белоруссия
экономика, россия, белоруссия, михаил мишустин, союзное государство
Экономика, Россия, Белоруссия, Михаил Мишустин, Союзное государство
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Россия и Белоруссия продолжат работу по усилению интеграции для развития экономики Союзного государства, повышения качества жизни граждан, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Усиление интеграции России и Белоруссии, конечно, будет продолжено. Это важно для повышения качества жизни граждан, формирования дополнительных возможностей для предпринимателей обеих стран", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Также он попросил вице-премьеров обеспечить взаимодействие с белорусскими коллегами по курируемым направлениям.
Путин и Лукашенко обсудили заседание Высшего Госсовета Союзного государства
Путин и Лукашенко обсудили заседание Высшего Госсовета Союзного государства
8 февраля, 20:16
 
Экономика Россия Белоруссия Михаил Мишустин Союзное государство
 
 
