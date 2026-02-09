МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Премьер РФ Михаил Мишустин отметил снижение оттока населения с Дальнего Востока - впервые за долгое время на территорию Дальневосточного федерального округа (ДФО) приехало более 24 тысяч человек.

Он отметил, что для повышения рождаемости в регионе правительство утвердило Стратегию демографической политики ДФО до 2030 года и на перспективу до 2036 года.