Мишустин отметил снижение оттока населения с Дальнего Востока
16:15 09.02.2026
Мишустин отметил снижение оттока населения с Дальнего Востока
общество
дальний восток
россия
михаил мишустин
дальний восток
россия
общество, дальний восток, россия, михаил мишустин
Общество, Дальний Восток, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин отметил снижение оттока населения с Дальнего Востока

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Премьер РФ Михаил Мишустин отметил снижение оттока населения с Дальнего Востока - впервые за долгое время на территорию Дальневосточного федерального округа (ДФО) приехало более 24 тысяч человек.
"Что особенно важно, все меньше жителей стали переезжать в другие регионы. Более того, впервые за долгое время туда приехало свыше 24 тысяч человек. Ну и коэффициент рождаемости превысил среднероссийский", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Он отметил, что для повышения рождаемости в регионе правительство утвердило Стратегию демографической политики ДФО до 2030 года и на перспективу до 2036 года.
Кроме того, глава правительства подчеркнул успех в обеспечении опережающих темпов развития ключевых отраслей экономики и социальной сферы на Дальнем Востоке.
Общество Дальний Восток Россия Михаил Мишустин
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
