Мишустин оценил важность гражданской авиации для российских регионов

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Гражданская авиация имеет важнейшее значение для обеспечения связанности российских регионов, заявил в понедельник премьер России Михаил Мишустин.

"Эта сфера (гражданская авиация - ред.) имеет важнейшее значение для экономики, людей, для транспортного сообщения, связанности регионов нашей самой большой по территории страны", - подчеркнул председатель правительства.