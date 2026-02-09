Рейтинг@Mail.ru
Мишустин оценил важность гражданской авиации для российских регионов - РИА Новости, 09.02.2026
16:10 09.02.2026
Мишустин оценил важность гражданской авиации для российских регионов
Мишустин оценил важность гражданской авиации для российских регионов
Гражданская авиация имеет важнейшее значение для обеспечения связанности российских регионов, заявил в понедельник премьер России Михаил Мишустин.
Мишустин оценил важность гражданской авиации для российских регионов

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Гражданская авиация имеет важнейшее значение для обеспечения связанности российских регионов, заявил в понедельник премьер России Михаил Мишустин.
В ходе совещания с вице-премьерами Мишустин поздравил работников и ветеранов гражданской авиации с профессиональным праздником, который ежегодно отмечается 9 февраля.
"Эта сфера (гражданская авиация - ред.) имеет важнейшее значение для экономики, людей, для транспортного сообщения, связанности регионов нашей самой большой по территории страны", - подчеркнул председатель правительства.
Мишустин поздравил работников гражданской авиации с праздником
