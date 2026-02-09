https://ria.ru/20260209/mishustin-2073236394.html
Мишустин оценил важность гражданской авиации для российских регионов
Гражданская авиация имеет важнейшее значение для обеспечения связанности российских регионов, заявил в понедельник премьер России Михаил Мишустин. РИА Новости, 09.02.2026
