https://ria.ru/20260209/mishustin-2073235093.html
Мишустин поздравил работников гражданской авиации с праздником
Мишустин поздравил работников гражданской авиации с праздником - РИА Новости, 09.02.2026
Мишустин поздравил работников гражданской авиации с праздником
Премьер РФ Михаил Мишустин поздравил работников гражданской авиации с профессиональным праздником. РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T16:06:00+03:00
2026-02-09T16:06:00+03:00
2026-02-09T16:06:00+03:00
общество
россия
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071957271_0:0:2946:1657_1920x0_80_0_0_46dcd135d436125970c82029ee117be4.jpg
https://ria.ru/20260208/mishustin-2072999529.html
https://ria.ru/20260208/ekonomika-2072997038.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071957271_217:0:2946:2047_1920x0_80_0_0_6b5e2a1cb69b84940c748d84ba6a0534.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, михаил мишустин
Общество, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин поздравил работников гражданской авиации с праздником
Мишустин поздравил работников гражданской авиации с профессиональным праздником
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Премьер РФ Михаил Мишустин поздравил работников гражданской авиации с профессиональным праздником.
Указом президента Российской Федерации от 2013 года в России
9 февраля отмечается профессиональный праздник: День работника гражданской авиации.
"Сегодня в России профессиональный праздник отмечают сотрудники гражданской авиации. Хочу поздравить ветеранов отрасли, всех, кто посвятил ей свою жизнь. Нынешнее поколение специалистов достойно продолжает традиции своих предшественников, надежно обеспечивает воздушные перевозки и безопасность полетов. Эта сфера имеет важнейшее значение для экономики, людей, для транспортного сообщения, связанности регионов нашей самой большой по территории страны", - сказал Мишустин
на совещании с вице-премьерами.
Глава правительства подчеркнул, что сегодняшние достижения РФ в сфере гражданской авиации стали возможны благодаря слаженным действиям тысяч высококвалифицированных специалистов.
"Хочу, пользуясь еще раз возможностью, пожелать всем сотрудникам новых высот, успехов в деле служения Отечеству и нашим гражданам", - заключил Мишустин.