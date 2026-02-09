Рейтинг@Mail.ru
Мишустин поздравил работников гражданской авиации с праздником - РИА Новости, 09.02.2026
16:06 09.02.2026
Мишустин поздравил работников гражданской авиации с праздником
Премьер РФ Михаил Мишустин поздравил работников гражданской авиации с профессиональным праздником. РИА Новости, 09.02.2026
общество, россия, михаил мишустин
Общество, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин поздравил работников гражданской авиации с праздником

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит встречу с депутатами думской фракции КПРФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит встречу с депутатами думской фракции КПРФ. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Премьер РФ Михаил Мишустин поздравил работников гражданской авиации с профессиональным праздником.
Указом президента Российской Федерации от 2013 года в России 9 февраля отмечается профессиональный праздник: День работника гражданской авиации.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии О развитии сферы интеллектуальной собственности до 2036 года
Мишустин оценил темпы экономического роста в России
8 февраля, 12:43
"Сегодня в России профессиональный праздник отмечают сотрудники гражданской авиации. Хочу поздравить ветеранов отрасли, всех, кто посвятил ей свою жизнь. Нынешнее поколение специалистов достойно продолжает традиции своих предшественников, надежно обеспечивает воздушные перевозки и безопасность полетов. Эта сфера имеет важнейшее значение для экономики, людей, для транспортного сообщения, связанности регионов нашей самой большой по территории страны", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Глава правительства подчеркнул, что сегодняшние достижения РФ в сфере гражданской авиации стали возможны благодаря слаженным действиям тысяч высококвалифицированных специалистов.
"Хочу, пользуясь еще раз возможностью, пожелать всем сотрудникам новых высот, успехов в деле служения Отечеству и нашим гражданам", - заключил Мишустин.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит встречу с депутатами думской фракции Справедливая Россия
Мишустин назвал российскую экономику устойчивой
8 февраля, 12:28
 
Общество Россия Михаил Мишустин
 
 
