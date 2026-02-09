Мишустин поздравил работников гражданской авиации с праздником

Глава правительства подчеркнул, что сегодняшние достижения РФ в сфере гражданской авиации стали возможны благодаря слаженным действиям тысяч высококвалифицированных специалистов.

"Хочу, пользуясь еще раз возможностью, пожелать всем сотрудникам новых высот, успехов в деле служения Отечеству и нашим гражданам", - заключил Мишустин.