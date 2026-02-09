https://ria.ru/20260209/mishustin-2073234150.html
Мишустин поздравил Голикову с днем рождения
Премьер России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник поздравил вице-премьера РФ Татьяну Голикову с днем рождения. РИА Новости, 09.02.2026
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Премьер России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник поздравил вице-премьера РФ Татьяну Голикову с днем рождения.
"Прежде всего, я хочу от всей души поздравить Татьяну Алексеевну с днем рождения. Татьяна Алексеевна, мы вас знаем очень давно и хорошо как талантливого, преданного своему делу профессионала", - сказал Мишустин
Глава правительства отметил, что Голикова
решает самые важные для страны задачи, от которых зависит здоровье и благополучие россиян.
"Ну и еще раз хочу пожелать вам самых успешных проектов, достижения профессиональные чтобы всегда были сделаны на "пятерку", как вы всегда это делаете. И, конечно, семейного тепла, счастья, здоровья, всего самого доброго", - добавил Мишустин.
Голиковой 9 февраля исполнилось 60 лет.