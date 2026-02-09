Рейтинг@Mail.ru
15:56 09.02.2026
Мишустин призвал раскрыть потенциал отношений России и Бразилии
Бразилия - стратегический партнер РФ, надо в полной мере раскрыть потенциал отношений двух стран, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 09.02.2026
экономика
бразилия
россия
латинская америка
михаил мишустин
евразийский экономический союз
меркосур
экономика, бразилия, россия, латинская америка, михаил мишустин, евразийский экономический союз, меркосур
Экономика, Бразилия, Россия, Латинская Америка, Михаил Мишустин, Евразийский экономический союз, Меркосур
Флаг Бразилии. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Бразилия - стратегический партнер РФ, надо в полной мере раскрыть потенциал отношений двух стран, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Бразилия - это крупнейшее государство Латинской Америки и наш стратегический партнер. Мы можем и должны в полной мере раскрыть потенциал российско-бразильского сотрудничества, увеличить товарооборот, определить новые направления экспорта отечественных товаров, услуг и технологий, расширить кооперацию Евразийского экономического союза и южноамериканского общего рынка МЕРКОСУР, в котором Бразилия играет ведущую роль", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Глава правительства также поставил перед вице-премьерам задачу держать на контроле выполнение достигнутых в ходе визита в Бразилию договоренностей.
ЭкономикаБразилияРоссияЛатинская АмерикаМихаил МишустинЕвразийский экономический союзМеркосур
 
 
