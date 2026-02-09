https://ria.ru/20260209/mishustin-2073231170.html
Мишустин призвал раскрыть потенциал отношений России и Бразилии
Мишустин призвал раскрыть потенциал отношений России и Бразилии - РИА Новости, 09.02.2026
Мишустин призвал раскрыть потенциал отношений России и Бразилии
Бразилия - стратегический партнер РФ, надо в полной мере раскрыть потенциал отношений двух стран, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 09.02.2026
экономика
бразилия
россия
латинская америка
михаил мишустин
евразийский экономический союз
меркосур
бразилия
россия
латинская америка
Мишустин призвал раскрыть потенциал отношений России и Бразилии
Мишустин призвал в полной мере раскрыть потенциал отношений России и Бразилии