https://ria.ru/20260209/miroshnik-2073140698.html
Мирошник уличил МИД Украины во вранье после покушения на Алексеева
Мирошник уличил МИД Украины во вранье после покушения на Алексеева - РИА Новости, 09.02.2026
Мирошник уличил МИД Украины во вранье после покушения на Алексеева
Обнародованные данные доказывают причастность украинских спецслужб к покушению на генерала Алексеева и означают, что глава МИД Украины Андрей Сибига, ранее... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T10:54:00+03:00
2026-02-09T10:54:00+03:00
2026-02-09T10:54:00+03:00
в мире
киев
россия
москва
андрей сибига
родион мирошник
мид украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069334587_0:268:3077:1998_1920x0_80_0_0_af7343614c14494338e97df9c4b8d63f.jpg
https://ria.ru/20260209/ukraina-2073052143.html
киев
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069334587_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_e7c81373e1b3cde443c3c4fc9607a530.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, россия, москва, андрей сибига, родион мирошник, мид украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), покушение на генерала алексеева в москве
В мире, Киев, Россия, Москва, Андрей Сибига, Родион Мирошник, МИД Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Покушение на генерала Алексеева в Москве
Мирошник уличил МИД Украины во вранье после покушения на Алексеева
Мирошник: Сибига врал о непричастности Киева к покушению на генерала Алексеева