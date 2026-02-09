Рейтинг@Mail.ru
Мирошник уличил МИД Украины во вранье после покушения на Алексеева
10:54 09.02.2026
Мирошник уличил МИД Украины во вранье после покушения на Алексеева
2026-02-09T10:54:00+03:00
2026-02-09T10:54:00+03:00
в мире, киев, россия, москва, андрей сибига, родион мирошник, мид украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), покушение на генерала алексеева в москве
В мире, Киев, Россия, Москва, Андрей Сибига, Родион Мирошник, МИД Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Покушение на генерала Алексеева в Москве
Мирошник уличил МИД Украины во вранье после покушения на Алексеева

Мирошник: Сибига врал о непричастности Киева к покушению на генерала Алексеева

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПосол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник
Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Обнародованные данные доказывают причастность украинских спецслужб к покушению на генерала Алексеева и означают, что глава МИД Украины Андрей Сибига, ранее высказавшийся о якобы непричастности Киева к этому преступлению, традиционно соврал, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
В жилом доме в Москве 6 февраля на Алексеева было совершено покушение, он был госпитализирован. Как в понедельник сообщили в ФСБ, исполнителя покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Любомира Корбу завербовали украинские спецслужбы.
"Украинский след" в покушении на генерала Алексеева приобрел абсолютно ясные очертания! Приведенные данные достаточно доходчиво иллюстрируют роль спецслужб киевского режима в организации покушения. Так что мининдел Киева Сибига традиционно "соврамши" о непричастности киевского режима к организации покушения", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Киевские киллеры приблизили капитуляцию Украины
