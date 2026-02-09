Минздрав сообщил, сколько россиян получили паллиативную помощь за 2025 год

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Более 900 тысяч россиян получили паллиативную помощь за 2025 год, сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин.

"По состоянию на 31 декабря (2025 года - ред.) в целом в стране паллиативную помощь получило чуть более 900 тысяч человек", - сказал Камкин на расширенном заседании рабочей группы СПЧ "Здравоохранение и народосбережение" на тему "Интеграция системы долговременного ухода в систему паллиативной помощи".

Он добавил, что число нуждающихся в паллиативной помощи выросло в 3,5 раза с 2021 года.