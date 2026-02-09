https://ria.ru/20260209/minzdrav-2073236606.html
Минздрав сообщил, сколько россиян получили паллиативную помощь за 2025 год
Более 900 тысяч россиян получили паллиативную помощь за 2025 год, сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин. РИА Новости, 09.02.2026
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Более 900 тысяч россиян получили паллиативную помощь за 2025 год, сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин.
"По состоянию на 31 декабря (2025 года - ред.) в целом в стране паллиативную помощь получило чуть более 900 тысяч человек", - сказал Камкин на расширенном заседании рабочей группы СПЧ "Здравоохранение и народосбережение" на тему "Интеграция системы долговременного ухода в систему паллиативной помощи".
Он добавил, что число нуждающихся в паллиативной помощи выросло в 3,5 раза с 2021 года.
По словам Камкина, в 2025 году было дооснащено около 796 региональных медицинских организаций, а также закуплено около 99 автомобилей для патронажных бригад.