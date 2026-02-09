Рейтинг@Mail.ru
Минцифры рассказало о последствиях введения базы IMEI для покупки телефона
16:02 09.02.2026 (обновлено: 17:46 09.02.2026)
Минцифры рассказало о последствиях введения базы IMEI для покупки телефона
Минцифры рассказало о последствиях введения базы IMEI для покупки телефона - РИА Новости, 09.02.2026
Минцифры рассказало о последствиях введения базы IMEI для покупки телефона
Введение единой базы уникальных идентификаторов мобильных устройств (IMEI), которая предполагается вторым пакетом мер борьбы с кибермошенниками, не приведет к... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T16:02:00+03:00
2026-02-09T17:46:00+03:00
2026
Минцифры рассказало о последствиях введения базы IMEI для покупки телефона

Минцифры: введение базы IMEI не станет проблемой для покупки телефона за рубежом

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Мужчина держит в руках мобильный телефон
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Введение единой базы уникальных идентификаторов мобильных устройств (IMEI), которая предполагается вторым пакетом мер борьбы с кибермошенниками, не приведет к проблемам с покупкой телефонов за рубежом у частных пользователей, заявил статс-секретерь, замглавы Минцифры Иван Лебедев на заседании комитета Госдумы по информполитике.
"Что связано с базой IMEI? Здесь существует сразу несколько задач. Но я, чтобы сейчас не отвлекать время всех, расскажу лишь про историю приобретения за рубежом для частного пользования и так далее. Я думаю, что здесь проблем не будет точно абсолютно, когда это не какая-то профессиональная покупка большого количества устройств. ... Если я поехал куда-то и приобрел для своего пользования телефон, то не должно быть таких мер в законодательстве, которые сильно в этом смысле меня ограничивают", - сказал Лебедев.
Другое дело, когда один человек везет много устройств и пытается их продавать. "Здесь донастройка тоже появится, думаю, тоже уточним", - добавил статс-секретарь.
В конце 2025 года правительство РФ внесло в Госдуму второй пакет законодательных мер по защите граждан от онлайн- и телефонных мошенников. Среди этих мер - запрет на международные звонки без согласия абонента и обязательная маркировка таких вызовов. Также в рамках второго пакета прорабатываются новые способы восстановления доступа к порталу "Госуслуги", в том числе с помощью биометрии или путем личного обращения в МФЦ. Кроме того, планируются ограничения по количеству банковских карт.
Первый пакет мер по защите от мошенников вступил в силу с июня 2025 года. Он включает порядка 30 инициатив, которые вводятся поэтапно. Так, с 1 августа того же года россияне получили возможность отказаться от смс-рассылок, а с 1 сентября - от спам-звонков.
Заголовок открываемого материала