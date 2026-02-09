https://ria.ru/20260209/mintrud-2073158900.html
Минтруд приступает к формированию прогноза потребности экономики в кадрах
2026-02-09T13:54:00+03:00
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты в марте начнет работу по формированию прогноза экономики в кадрах на следующий прогнозный период, сообщил заместитель министра труда и социальной защиты Дмитрий Платыгин.
"Начинаем работу по формированию прогноза потребностей экономики в кадрах. Я напомню, что с 2025 года этот прогноз формируется на семь лет. И один из ключевых элементов этого прогноза – опрос работодателей. В прошлом году его прошли более 330 тысяч компаний, и мы здесь, конечно, рассчитываем на поддержку региональных отделений, членов партии, которые являются лидерами общественного мнения, в привлечении работодателей к участию в этом опросе", - сказал Платыгин
в ходе подведения итогов работы партийного проекта за 2025 год и планы на 2026 год "Моя карьера с Единой Россией
".
Замминистра отметил, что по результатам опроса формируется профессионально-квалификационная структура рынка труда.
Кроме того, в начале учебного года были подготовлены методические рекомендации по профессиональной ориентации для школьников 8-9 классов и студентов колледжей и вузов. Более 4 миллионов школьников из 30 тысяч школ присоединились к этой работе. Экскурсии школьникам и студентам предлагают более 3,5 тысячи предприятий, добавил замминистра.
Платыгин уточнил, что ярмарки трудоустройства пройдут 17 апреля и 26 июня в рамках федерального этапа.