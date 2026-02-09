Минтруд приступает к формированию прогноза потребности экономики в кадрах

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты в марте начнет работу по формированию прогноза экономики в кадрах на следующий прогнозный период, сообщил заместитель министра труда и социальной защиты Дмитрий Платыгин.

Кроме того, в начале учебного года были подготовлены методические рекомендации по профессиональной ориентации для школьников 8-9 классов и студентов колледжей и вузов. Более 4 миллионов школьников из 30 тысяч школ присоединились к этой работе. Экскурсии школьникам и студентам предлагают более 3,5 тысячи предприятий, добавил замминистра.