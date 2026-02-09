Минфин разработал проект об условиях льготного НДС для детских товаров

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Минфин России разработал законопроект, уточняющий необходимые документы для подтверждения отнесения детских товаров к продукции, которая облагается НДС в размере 10%, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

"Во избежание возникновения споров, касающихся отнесения продукции к детской категории, предлагается внести поправки в Налоговый кодекс", - говорится в сообщении.

Данный законопроект подготовлен в рамках реализации плана правительства РФ по развитию индустрии детских товаров на 2025-2030 годы, отметили в Минфине

"Законопроектом уточняется, какие документы могут использоваться для подтверждения отнесения продукции к товарам, подлежащим налогообложению по льготной ставке НДС в размере 10%", - отмечается в сообщении.