Минфин разработал проект об условиях льготного НДС для детских товаров
Минфин разработал проект об условиях льготного НДС для детских товаров - РИА Новости, 09.02.2026
Минфин разработал проект об условиях льготного НДС для детских товаров
Минфин России разработал законопроект, уточняющий необходимые документы для подтверждения отнесения детских товаров к продукции, которая облагается НДС в... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T22:51:00+03:00
2026-02-09T22:51:00+03:00
2026-02-09T22:51:00+03:00
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
Минфин разработал проект об условиях льготного НДС для детских товаров
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Минфин России разработал законопроект, уточняющий необходимые документы для подтверждения отнесения детских товаров к продукции, которая облагается НДС в размере 10%, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Во избежание возникновения споров, касающихся отнесения продукции к детской категории, предлагается внести поправки в Налоговый кодекс", - говорится в сообщении.
Данный законопроект подготовлен в рамках реализации плана правительства РФ
по развитию индустрии детских товаров на 2025-2030 годы, отметили в Минфине
.
"Законопроектом уточняется, какие документы могут использоваться для подтверждения отнесения продукции к товарам, подлежащим налогообложению по льготной ставке НДС в размере 10%", - отмечается в сообщении.
Ставка НДС в России с 1 января 2026 года выросла до 22% с 20%, льготная ставка в 10% сохранена для всех социально значимых товаров.