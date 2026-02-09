Рейтинг@Mail.ru
Минфин разработал проект об условиях льготного НДС для детских товаров
22:51 09.02.2026
Минфин разработал проект об условиях льготного НДС для детских товаров
Минфин разработал проект об условиях льготного НДС для детских товаров - РИА Новости, 09.02.2026
Минфин разработал проект об условиях льготного НДС для детских товаров
Минфин России разработал законопроект, уточняющий необходимые документы для подтверждения отнесения детских товаров к продукции, которая облагается НДС в... РИА Новости, 09.02.2026
россия, министерство финансов рф (минфин россии), экономика
Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Экономика
Минфин разработал проект об условиях льготного НДС для детских товаров

Минфин РФ разработал проект об условиях льготного НДС для детских товаров

Бланк налоговой декларации
Бланк налоговой декларации - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Бланк налоговой декларации. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Минфин России разработал законопроект, уточняющий необходимые документы для подтверждения отнесения детских товаров к продукции, которая облагается НДС в размере 10%, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Во избежание возникновения споров, касающихся отнесения продукции к детской категории, предлагается внести поправки в Налоговый кодекс", - говорится в сообщении.
Флаг на здании Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Данные ЦБ показали, сколько заработала Россия на резервах за четыре года
Вчера, 22:45
Данный законопроект подготовлен в рамках реализации плана правительства РФ по развитию индустрии детских товаров на 2025-2030 годы, отметили в Минфине.
"Законопроектом уточняется, какие документы могут использоваться для подтверждения отнесения продукции к товарам, подлежащим налогообложению по льготной ставке НДС в размере 10%", - отмечается в сообщении.
Ставка НДС в России с 1 января 2026 года выросла до 22% с 20%, льготная ставка в 10% сохранена для всех социально значимых товаров.
Аукцион - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
В "Литфонде" назвали минимальную сумму для участия в аукционе
Вчера, 20:15
 
