15:35 09.02.2026 (обновлено: 15:38 09.02.2026)
Конфронтация с Россией стала ключевой темой идеологии Британии, заявил МИД
Конфронтация с Россией стала ключевой темой идеологии Британии, заявил МИД
Конфронтация с Россией стала ключевой темой идеологии Британии, заявил МИД

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел и Водовзводная башня Московского Кремля
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел и Водовзводная башня Московского Кремля. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Конфронтация с Россией стала одной из несущих конструкций государственной идеологии в Великобритании, заявил глава департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров.
"Линия Лондона на дальнейшее наращивание многосферной и поставленной на широкую ногу конфронтации с Россией будет продолжена. По сути, это уже не просто внешнеполитический приоритет, а одна из несущих конструкций государственной идеологии этой страны", - заявил дипломат в интервью газете "Коммерсант".
У России нет иллюзий об изменении позиции Британии, заявили в МИД
Заголовок открываемого материала