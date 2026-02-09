https://ria.ru/20260209/mid-2073223172.html
В Британии хотят нанести России максимальный ущерб, заявил МИД
Усилия России и США по урегулированию украинского конфликта носят созидательный характер, в Лондоне же хотят нанести РФ максимальный ущерб, заявил глава... РИА Новости, 09.02.2026
