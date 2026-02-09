https://ria.ru/20260209/mid-2073223052.html
У России нет иллюзий об изменении позиции Британии, заявили в МИД
У России нет иллюзий об изменении позиции Британии, заявили в МИД - РИА Новости, 09.02.2026
У России нет иллюзий об изменении позиции Британии, заявили в МИД
Россия не имеет иллюзий, что конфронтационная антироссийская линия Лондона в ближайшей перспективе претерпит изменения, заявил директор департамента Северной... РИА Новости, 09.02.2026
У России нет иллюзий об изменении позиции Британии, заявили в МИД
МИД: у Москвы нет иллюзий об изменении конфронтационной линии Лондона