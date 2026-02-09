Рейтинг@Mail.ru
МИД оценил возможность сотрудничества с Британией и Канадой
15:32 09.02.2026 (обновлено: 15:41 09.02.2026)
МИД оценил возможность сотрудничества с Британией и Канадой
Говорить о реальном сотрудничестве с Британией, Ирландией и Канадой сегодня представляется некорректным, заявил глава департамента Северной Атлантики МИД РФ... РИА Новости, 09.02.2026
МИД оценил возможность сотрудничества с Британией и Канадой

МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Говорить о реальном сотрудничестве с Британией, Ирландией и Канадой сегодня представляется некорректным, заявил глава департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров.
"Говорить о каком-либо реальном сотрудничестве в преломлении к Британии, Ирландии и Канаде на данном этапе представляется абсолютно некорректным. Для нас, впрочем, оно и не представляет особого интереса, пока в столицах этих стран продолжают вынашивать планы нанесения России "стратегического поражения", - заявил дипломат в интервью газете "Коммерсант".
В Британии хотят нанести России максимальный ущерб, заявил МИД
Вчера, 15:34
 
В миреИрландияКанадаРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
