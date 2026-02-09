https://ria.ru/20260209/mid-2073222960.html
МИД оценил возможность сотрудничества с Британией и Канадой
МИД оценил возможность сотрудничества с Британией и Канадой - РИА Новости, 09.02.2026
МИД оценил возможность сотрудничества с Британией и Канадой
Говорить о реальном сотрудничестве с Британией, Ирландией и Канадой сегодня представляется некорректным, заявил глава департамента Северной Атлантики МИД РФ... РИА Новости, 09.02.2026
МИД оценил возможность сотрудничества с Британией и Канадой
МИД: говорить о сотрудничестве с Британией, Ирландией и Канадой некорректно