Москва готова к калибровке переговорного формата с США, заявил МИД

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Москва будет готова при необходимости к калибровке переговорного формата, если почувствует расположенность США к более серьезному разговору по волнующим Россию темам, заявил глава департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров.