https://ria.ru/20260209/mid-2073222840.html
Москва готова к калибровке переговорного формата с США, заявил МИД
Москва готова к калибровке переговорного формата с США, заявил МИД - РИА Новости, 09.02.2026
Москва готова к калибровке переговорного формата с США, заявил МИД
Москва будет готова при необходимости к калибровке переговорного формата, если почувствует расположенность США к более серьезному разговору по волнующим Россию... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T15:32:00+03:00
2026-02-09T15:32:00+03:00
2026-02-09T15:39:00+03:00
россия
москва
сша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058957726_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4ec9ee8a949fe2c21cd730420f38e358.jpg
https://ria.ru/20260209/ssha-2073222747.html
россия
москва
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058957726_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_f8d96f48bdcafde6dc362c16eaa8447e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, сша, в мире
Россия, Москва, США, В мире
Москва готова к калибровке переговорного формата с США, заявил МИД
МИД: Москва готова к калибровке переговорного формата при диалоге с США