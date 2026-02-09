Рейтинг@Mail.ru
Россия передала США предложения по возобновлению авиасообщения, сообщил МИД
15:30 09.02.2026 (обновлено: 15:37 09.02.2026)
Россия передала США предложения по возобновлению авиасообщения, сообщил МИД
россия, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, США, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Россия передала США свои предложения по возобновлению прямого авиасообщения, мяч на их стороне, заявил глава департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров.
"Импульс перезапуску гуманитарных и торгово-инвестиционных связей могло бы придать возобновление прямого авиасообщения между нашими странами, причем к выгоде прежде всего самих США. Американским властям переданы наши предложения по этим сюжетам, мяч на их стороне", - сказал он в интервью корреспонденту газеты "Коммерсант" Наталии Портяковой.
Водовзводная башня Московского Кремля и здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Контакты России и США активно продолжаются, заявили в МИД
Россия США Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
