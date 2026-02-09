https://ria.ru/20260209/mid-2073222175.html
Контакты России и США активно продолжаются, заявили в МИД
Контакты между МИД РФ и госдепартаментом США активно продолжаются, в них не было никакой паузы, заявил глава департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T15:29:00+03:00
