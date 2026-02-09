Рейтинг@Mail.ru
Контакты России и США активно продолжаются, заявили в МИД - РИА Новости, 09.02.2026
15:29 09.02.2026 (обновлено: 15:41 09.02.2026)
Контакты России и США активно продолжаются, заявили в МИД
Водовзводная башня Московского Кремля и здание Министерства иностранных дел России
Водовзводная башня Московского Кремля и здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Контакты между МИД РФ и госдепартаментом США активно продолжаются, в них не было никакой паузы, заявил глава департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров.
"Контакты по линии МИД России и госдепартамента США продолжаются весьма активно, паузы в них нет и не было", - сказал он в интервью корреспонденту "Ъ" Наталии Портяковой.
Гусаров также напомнил, что в 2025 году диалог посла РФ в США Александра Дарчиева и заместителя помощника госсекретаря США Сонаты Коултер позволил достичь договоренностей, улучшивших работу дипмиссий РФ и США.
Заголовок открываемого материала