МИД: Британия и Канада наращивают ограничения для российских дипломатов
15:27 09.02.2026 (обновлено: 15:36 09.02.2026)
МИД: Британия и Канада наращивают ограничения для российских дипломатов
МИД: Британия и Канада наращивают ограничения для российских дипломатов

Водовзводная башня Московского Кремля и здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Власти стран Северной Атлантики, особенно Британии и Канады, продолжают наращивать искусственные ограничения на работу российских дипмиссий, заявил глава департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров.
"Условия работы наших дипломатов в странах, отношения с которыми курирует департамент Северной Атлантики, оставляют желать много лучшего. Власти этих государств, особенно Британии и Канады, продолжают методично наращивать торосы из искусственных и дискриминационных ограничений на нормальное функционирование российских диппредставительств", - сказал он в интервью корреспонденту "Ъ" Наталии Портяковой.
Флаг Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
У России нет иллюзий об изменении позиции Британии, заявили в МИД
В миреКанадаРоссияСеверная Атлантика
 
 
Заголовок открываемого материала