На Серпуховско-Тимирязевской линии метро восстановилось движение

Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро введено в график, сообщает столичный дептранс. РИА Новости, 09.02.2026
На Серпуховско-Тимирязевской линии метро восстановили график движения