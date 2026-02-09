Рейтинг@Mail.ru
На Серпуховско-Тимирязевской линии метро восстановилось движение
00:27 09.02.2026 (обновлено: 01:29 09.02.2026)
На Серпуховско-Тимирязевской линии метро восстановилось движение
На Серпуховско-Тимирязевской линии метро восстановилось движение
москва, происшествия, московский метрополитен
Москва, Происшествия, Московский метрополитен
На Серпуховско-Тимирязевской линии метро восстановилось движение

На Серпуховско-Тимирязевской линии метро восстановили график движения

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро введено в график, сообщает столичный дептранс.
Ранее ведомство сообщало, что человек оказался на пути на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро в Москве, были временно увеличены интервалы движения.
"Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии (9) в графике", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
Москва
 
 
