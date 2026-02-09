Рейтинг@Mail.ru
Комитет Госдумы одобрил второй пакет мер против мошенников - РИА Новости, 09.02.2026
13:19 09.02.2026
Комитет Госдумы одобрил второй пакет мер против мошенников
Комитет Госдумы одобрил второй пакет мер против мошенников - РИА Новости, 09.02.2026
Комитет Госдумы одобрил второй пакет мер против мошенников
Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал палате принять в первом чтении второй пакет законодательных мер по... РИА Новости, 09.02.2026
Госдума РФ
Комитет Госдумы одобрил второй пакет мер против мошенников

Комитет Госдумы рекомендовал принять второй пакет мер по защите от мошенников

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал палате принять в первом чтении второй пакет законодательных мер по защите граждан от мошенников.
Среди предложений в проекте - дополнительные меры по пресечению противоправных действий лиц, которые помогают мошенникам в выводе похищенных денежных средств. Для банков может быть введена обязанность применять средства защиты своих мобильных приложений и сайтов в интернете от воздействия вредоносного кода и выявлять случаи воздействия такого кода на программное обеспечение.
Также предлагается ограничить количество банковских карт, которые сможет оформить на себя гражданин, ввести обязательную маркировку международных звонков, дополнительно отрегулировать вопросы взаимодействия операторов связи и кредитных организаций в целях пресечения мошеннических действий.
Кроме того, предусматривается урегулирование процедуры изменений условий авторизации на сервисе "Госуслуги", предусмотрена внесудебная блокировка фишинговых сайтов, сайтов, распространяющих вредоносное программное обеспечение или содержащих сведения о продаже несертифицированных средств связи в целях обеспечения оперативного реагирования.
В сопроводительных документах отмечается, что реализация этих мер будет способствовать повышению эффективности предупреждения и пресечения правонарушений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий, прежде всего связанных с хищением денежных средств у граждан, в том числе относящихся к наиболее социально уязвимым группам населения.
Мужчина в здании Госдумы - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
В Госдуме предложили поощрять за помощь в борьбе с мошенниками
6 февраля, 13:42
 
