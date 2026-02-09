Комитет Госдумы одобрил второй пакет мер против мошенников

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал палате принять в первом чтении второй пакет законодательных мер по защите граждан от мошенников.

Среди предложений в проекте - дополнительные меры по пресечению противоправных действий лиц, которые помогают мошенникам в выводе похищенных денежных средств. Для банков может быть введена обязанность применять средства защиты своих мобильных приложений и сайтов в интернете от воздействия вредоносного кода и выявлять случаи воздействия такого кода на программное обеспечение.

Также предлагается ограничить количество банковских карт, которые сможет оформить на себя гражданин, ввести обязательную маркировку международных звонков, дополнительно отрегулировать вопросы взаимодействия операторов связи и кредитных организаций в целях пресечения мошеннических действий.

Кроме того, предусматривается урегулирование процедуры изменений условий авторизации на сервисе "Госуслуги", предусмотрена внесудебная блокировка фишинговых сайтов, сайтов, распространяющих вредоносное программное обеспечение или содержащих сведения о продаже несертифицированных средств связи в целях обеспечения оперативного реагирования.