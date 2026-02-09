Рейтинг@Mail.ru
Мишустин наградил Голикову медалью Столыпина II степени
09.02.2026
Мишустин наградил Голикову медалью Столыпина II степени
Мишустин наградил Голикову медалью Столыпина II степени - РИА Новости, 09.02.2026
Мишустин наградил Голикову медалью Столыпина II степени
Премьер-министр России Михаил Мишустин наградил медалью Петра Столыпина II степени заместителя председателя правительства РФ Татьяну Голикову за многолетнюю и... РИА Новости, 09.02.2026
Мишустин наградил Голикову медалью Столыпина II степени

Мишустин наградил зампреда правительства Голикову медалью Столыпина II степени

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова . Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин наградил медалью Петра Столыпина II степени заместителя председателя правительства РФ Татьяну Голикову за многолетнюю и добросовестную работу, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
"За заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью Столыпина П.А. II степени заместителя председателя правительства Российской Федерации Голикову Татьяну Алексеевну", - говорится в распоряжении.
