Мишустин наградил Голикову медалью Столыпина II степени
Мишустин наградил Голикову медалью Столыпина II степени - РИА Новости, 09.02.2026
Мишустин наградил Голикову медалью Столыпина II степени
Премьер-министр России Михаил Мишустин наградил медалью Петра Столыпина II степени заместителя председателя правительства РФ Татьяну Голикову за многолетнюю и... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T19:41:00+03:00
2026-02-09T19:41:00+03:00
2026-02-09T19:41:00+03:00
политика
россия
михаил мишустин
татьяна голикова
россия
Новости
ru-RU
политика, россия, михаил мишустин, татьяна голикова
Политика, Россия, Михаил Мишустин, Татьяна Голикова
Мишустин наградил Голикову медалью Столыпина II степени
Мишустин наградил зампреда правительства Голикову медалью Столыпина II степени