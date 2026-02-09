https://ria.ru/20260209/mask-2073276800.html
Маск рассказал, что важно для внеземной экспансии человечества
Маск рассказал, что важно для внеземной экспансии человечества - РИА Новости, 09.02.2026
Маск рассказал, что важно для внеземной экспансии человечества
Основатель компании SpaceX Илон Маск считает, что критически важный момент для внеземной экспансии человечества наступит при создании цивилизации за пределами...
Маск: для экспансии важно создание саморазвивающейся внеземной цивилизации
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Основатель компании SpaceX Илон Маск считает, что критически важный момент для внеземной экспансии человечества наступит при создании цивилизации за пределами Земли до того, как туда перестанут приходить корабли снабжения.
В понедельник Маск
заявил, что SpaceX
построит города на Луне
и Марсе
в ближайшие десятилетия, сконцентрировавшись сначала на спутнике Земли
. Он уточнил, что компания уже сместила акцент на строительство саморазвивающегося города на Луне, что может быть достигнуто менее чем за десять лет, при этом SpaceX также будет стремиться построить город на Марсе и приступить к этому примерно через пять-семь лет.
"Критически важным моментом для экспансии человечества за пределы Земли станет создание саморазвивающейся внеземной цивилизации до того, как перестанут приходить корабли снабжения", - написал предприниматель на своей странице в соцсети X
.
По словам Маска, город на Луне может начать саморазвиваться менее чем за половину времени, которое потребуется для этого городу на Марсе.
SpaceX - американская компания, производитель космической техники. Маск ее основал в 2002 году.