Дело блогера Маркаряна о реабилитации нацизма поступило в суд

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Уголовное дело блогера Арсена Маркаряна, обвиняемого в реабилитации нацизма, поступило в Московский городской суд для рассмотрения по существу, свидетельствуют данные инстанции, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.