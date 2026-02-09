Рейтинг@Mail.ru
Дело блогера Маркаряна о реабилитации нацизма поступило в суд
16:36 09.02.2026
Дело блогера Маркаряна о реабилитации нацизма поступило в суд
2026
московский городской суд, происшествия, арсен маркарян
Дело блогера Маркаряна о реабилитации нацизма поступило в суд

Блогер Арсен Маркарян на заседании суда в Москве
Блогер Арсен Маркарян на заседании суда в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Уголовное дело блогера Арсена Маркаряна, обвиняемого в реабилитации нацизма, поступило в Московский городской суд для рассмотрения по существу, свидетельствуют данные инстанции, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
Согласно данным, суд зарегистрировал дело в понедельник, дата заседания не назначена.
