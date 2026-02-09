Мантуров принял участие в церемонии передачи техники военнослужащим

"Мы продолжаем реализовывать поставленную президентом задачу и передаем в войска очередную партию транспортных средств. Подразделениям пяти военных округов будут направлены крайне востребованные фронтом модели, используемые для перемещения военнослужащих, подвоза боеприпасов, ротации штурмовых групп и эвакуации раненых. Понятно, что это лишь малая часть того, что государство и волонтёры делают для фронта. Но для тех, кто героически отстаивает интересы страны, мелочей не бывает и важна любая поддержка. Поэтому мы продолжим находить возможности для её дальнейшего расширения", – сказал Мантуров, чьи слова приводятся в сообщении кабмина.