Мантуров принял участие в церемонии передачи техники военнослужащим
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:08 09.02.2026
Мантуров принял участие в церемонии передачи техники военнослужащим
Мантуров принял участие в церемонии передачи техники военнослужащим - РИА Новости, 09.02.2026
Мантуров принял участие в церемонии передачи техники военнослужащим
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров принял участие в церемонии передачи военнослужащим 125 единиц техники, на фронт отправятся внедорожники "Нива" и "УАЗ", а... РИА Новости, 09.02.2026
россия
Мантуров принял участие в церемонии передачи техники военнослужащим

Мантуров принял участие в передачи военнослужащим 125 единиц техники

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров
Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров принял участие в церемонии передачи военнослужащим 125 единиц техники, на фронт отправятся внедорожники "Нива" и "УАЗ", а также грузовые автомобили "КАМАЗ", "Соболь", "УАЗ Буханка" и багги "Чеборз", говорится в сообщении правительства в мессенджере Max.
"Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров принял участие в церемонии передачи военнослужащим 125 единиц техники. Внедорожники "Нива" и "УАЗ", а также грузовые автомобили "КАМАЗ", "Соболь", "УАЗ Буханка" и багги "Чеборз" отправятся на фронт - там они сейчас особенно востребованы", - говорится в сообщении.
Штурмовики на бронетранспортере БТР-82А - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Российские БТР уничтожили колонну техники ВСУ за 25 минут в 2024 году
4 февраля, 09:23
В правительстве отметили, что согласно поручению президента РФ кабмин выделяет необходимые средства. Минпромторг РФ в свою очередь организовывает закупки и безвозмездную передачу техники для решения задач специальной военной операции. Такие поставки при поддержке "Народного фронта" идут уже третий год, за это время военнослужащие получили более 7 тысяч транспортных средств.
"Мы продолжаем реализовывать поставленную президентом задачу и передаем в войска очередную партию транспортных средств. Подразделениям пяти военных округов будут направлены крайне востребованные фронтом модели, используемые для перемещения военнослужащих, подвоза боеприпасов, ротации штурмовых групп и эвакуации раненых. Понятно, что это лишь малая часть того, что государство и волонтёры делают для фронта. Но для тех, кто героически отстаивает интересы страны, мелочей не бывает и важна любая поддержка. Поэтому мы продолжим находить возможности для её дальнейшего расширения", – сказал Мантуров, чьи слова приводятся в сообщении кабмина.
Передаваемые транспортные средства "Народный фронт" снарядил дополнительными индивидуальными наборами для военнослужащих. В каждый автомобиль и багги бойцам положили приборы ночного видения, кевларовые жилеты, средства обнаружения дронов "Булат", рюкзаки для переноски дронов, питательные батончики, термокружки и пауэрбанки.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
В Петербурге мужчину осудили за попытку поджечь военную технику
5 февраля, 18:08
 
