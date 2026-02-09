"Просто клоуны". Слова Макрона о Путине поразили пользователей Сети

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Читатели китайского издания "Гуаньча" раскритиковали президента Франции Эммануэля Макрона после слов главы МИД России Сергея Лаврова о том, что его заявления о звонке Владимиру Путину звучат несерьезно.
"Макрон всегда любил устраивать политические шоу на международной арене. Похоже, это все, на что он способен", — написал один из читателей.
"Те, кто сейчас у власти в Европе — просто клоуны", — отметил другой.
"Макрон — хамелеон, лишенный какой-либо индивидуальности или политического авторитета", — обрушился с критикой третий.
"ЕС — это сброд, никто из европейских стран не может повлиять на российско-украинский конфликт, тем более телефонным звонком", — резюмировал еще один читатель.
В последние время лидеры стран Евросоюза все чаще говорят о необходимости возобновить диалог с Москвой. В январе канцлер Германии Фридрих Мерц не только выразил надежду на восстановление отношений, но и назвал Россию европейской страной. Перед этим к переговорам призвал президент Франции Эммануэль Макрон. Глава российского МИД Сергей Лавров расценил его заявление как работу на публику.
Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, Путин готов к восстановлению контактов. При этом возможная встреча на высшем уровне должна быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций, подчеркивал он.
