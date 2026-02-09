https://ria.ru/20260209/lel-2073123358.html
Катя Лель удивилась всплеску популярности ее хита в Индонезии
Российская певица Катя Лель рассказала РИА Новости, что удивлена и счастлива от новости о всплеске популярности её песни "Мой мармеладный" в Индонезии. РИА Новости, 09.02.2026
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Российская певица Катя Лель рассказала РИА Новости, что удивлена и счастлива от новости о всплеске популярности её песни "Мой мармеладный" в Индонезии.
Ранее в индонезийском сообществе Rusfluence рассказали РИА Новости о том, что песня Лель
неожиданно стала настоящим хитом в Индонезии
.
"Я удивлена и бесконечно счастлива от новости о том, что в Индонезии "Мой мармеладный" с безумной любовью вирусится и отзывается в каждом сердце, для меня это вселенского масштаба благодарность, я очень люблю Индонезию", - сказала собеседница агентства.
Певица отметила, что часто посещает Бали
в поиске новых творческих идей и посвящает много времени духовной работе над собой.
"Я счастлива, что Индонезия присоединилась к тренду, который начался в 2023 году по всему миру, посылаю привет каждому в Индонезии, где происходит такая безусловная любовь в адрес моей песни", - заключила певица.