Катя Лель удивилась всплеску популярности ее хита в Индонезии

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Российская певица Катя Лель рассказала РИА Новости, что удивлена и счастлива от новости о всплеске популярности её песни "Мой мармеладный" в Индонезии.

Ранее в индонезийском сообществе Rusfluence рассказали РИА Новости о том, что песня Лель неожиданно стала настоящим хитом в Индонезии

"Я удивлена и бесконечно счастлива от новости о том, что в Индонезии "Мой мармеладный" с безумной любовью вирусится и отзывается в каждом сердце, для меня это вселенского масштаба благодарность, я очень люблю Индонезию", - сказала собеседница агентства.

Певица отметила, что часто посещает Бали в поиске новых творческих идей и посвящает много времени духовной работе над собой.