Гарбузов: столичный завод начал выпускать безредукторные лебедки - РИА Новости, 09.02.2026
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
11:07 09.02.2026
Гарбузов: столичный завод начал выпускать безредукторные лебедки
Гарбузов: столичный завод начал выпускать безредукторные лебедки
Столичное предприятие Карачаровский механический завод начал выпуск энергоэффективных безредукторных лебедок, заявил министр столичного правительства, глава... РИА Новости, 09.02.2026
Новости
Гарбузов: столичный завод начал выпускать безредукторные лебедки

Анатолий Гарбузов: московский КМЗ начал выпускать безредукторные лебедки

© Фото предоставлено пресс-службой ДИППКонвейерное производство энергоэффективных лебедок КМЗ
© Фото предоставлено пресс-службой ДИПП
Конвейерное производство энергоэффективных лебедок КМЗ
МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Столичное предприятие Карачаровский механический завод начал выпуск энергоэффективных безредукторных лебедок, заявил министр столичного правительства, глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Анатолий Гарбузов.
Он отметил, что столица по поручению градоначальника Сергея Собянина поддерживает московские промпредприятия в улучшении собственных решений и инноваций.
"Карачаровский механический завод запустил новую конвейерную линию, где изготавливают первые отечественные безредукторные лебедки с уровнем локализации 70%. Энергоэффективное оборудование КМЗ используется для кабин лифтов, обладающих грузоподъемностью до 450 килограммов и скоростью до 1,6 метра в секунду. Производственная мощность линии обеспечит изготовление около 15 тысяч единиц продукции в год", – приводит пресс-служба ДИПП слова Гарбузова.
Отмечается, что безредукторная лебедка помогает движению лифта в шахте. Изделие, созданное на московском предприятии, обладает повышенной надежностью и энергоэффективностью, уменьшенным уровнем шума и вибраций.
Как подчеркнул гендиректор КМЗ Дмитрий Сидельковский, предприятие создает продукцию для лифтов с высокой степенью локализации, а также выпускает собственные комплектующие – в том числе системы управления, двери и другие изделия. Серийный выпуск безредукторных лебедок на базе предприятия поможет решить вопрос логистики и оперативной замены компонентов.
Завод является резидентом ОЭЗ "Технополис Москва", для него доступны различные налоговые льготы. Например, предприятию доступна уменьшенная налоговая ставка на прибыль – она составляет 2% вместо 25. Деньги, которые завод экономит, могут пойти на рост объемов выпуска, а также на создание новых решений.
Ранее Гарбузов рассказал, что завод начал возведение 138-метровой шахты и комплекса смотровых площадок для проведения полного цикла испытаний скоростных лифтов.
 
