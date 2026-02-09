Гарбузов: столичный завод начал выпускать безредукторные лебедки

МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Столичное предприятие Карачаровский механический завод начал выпуск энергоэффективных безредукторных лебедок, заявил министр столичного правительства, глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Анатолий Гарбузов.

Он отметил, что столица по поручению градоначальника Сергея Собянина поддерживает московские промпредприятия в улучшении собственных решений и инноваций.

"Карачаровский механический завод запустил новую конвейерную линию, где изготавливают первые отечественные безредукторные лебедки с уровнем локализации 70%. Энергоэффективное оборудование КМЗ используется для кабин лифтов, обладающих грузоподъемностью до 450 килограммов и скоростью до 1,6 метра в секунду. Производственная мощность линии обеспечит изготовление около 15 тысяч единиц продукции в год", – приводит пресс-служба ДИПП слова Гарбузова.

Отмечается, что безредукторная лебедка помогает движению лифта в шахте. Изделие, созданное на московском предприятии, обладает повышенной надежностью и энергоэффективностью, уменьшенным уровнем шума и вибраций.

Как подчеркнул гендиректор КМЗ Дмитрий Сидельковский, предприятие создает продукцию для лифтов с высокой степенью локализации, а также выпускает собственные комплектующие – в том числе системы управления, двери и другие изделия. Серийный выпуск безредукторных лебедок на базе предприятия поможет решить вопрос логистики и оперативной замены компонентов.

Завод является резидентом ОЭЗ "Технополис Москва", для него доступны различные налоговые льготы. Например, предприятию доступна уменьшенная налоговая ставка на прибыль – она составляет 2% вместо 25. Деньги, которые завод экономит, могут пойти на рост объемов выпуска, а также на создание новых решений.