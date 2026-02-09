США не поддержат интервенцию европейских войск на Украину, заявил Лавров

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Вашингтон не поможет европейцам в случае размещения войск на Украине, заявил глава МИД Сергей Лавров.
«
"Руководители Британии Кир Стармер и Франции Эммануэль Макрон вместе с генсеком НАТО Марком Рютте открыто гордятся, что там (на Украине. — Прим. ред.) будут развернуты "экспедиционные войска" интервентов и будет "автоматическая гарантия", что США поддержат их военным путем. Не буду сейчас касаться темы, как мы обсуждаем это с американцами. Но мы у них спросили, правда ли это. Нисколько не сомневаюсь, что ответ для европейцев и Владимира Зеленского не будет позитивным", — сказал он в интервью телеканалу НТВ.
Пентагон объяснил Европе главную вещь про русских
26 января, 08:00
Ранее газета Financial Times писала, что Соединенные Штаты и европейские страны якобы согласовали многоуровневый план ответа на любые возможные "нарушения" договоренностей со стороны России. Как утверждает издание, предполагается даже задействование американских военных.
На прошлой неделе Рютте во время выступления в Верховной раде заявил, что иностранные войска появятся на Украине сразу же после заключения мирного соглашения.
Лавров предупредил Европу о последствиях нападения на Россию
8 февраля, 21:06
В начале января в Париже прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, где обсуждали, в частности, так называемые гарантии безопасности для Киева. По итогам лидеры подписали декларацию о намерении разместить войска на украинской территории в случае заключения мирного соглашения. По словам Стармера, британцы и французы создадут военные базы по всей Украине и построят склады техники для ВСУ.
Москва неоднократно заявляла, что любой сценарий размещения войск государств — членов НАТО на Украине категорически неприемлем и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран — участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Дотянуть до чуда: Зеленский нашел способ обмануть Трампа
7 февраля, 08:00