США не поддержат интервенцию европейских войск на Украину, заявил Лавров

"Руководители Британии Кир Стармер и Франции Эммануэль Макрон вместе с генсеком НАТО Марком Рютте открыто гордятся, что там (на Украине. — Прим. ред.) будут развернуты "экспедиционные войска" интервентов и будет "автоматическая гарантия", что США поддержат их военным путем. Не буду сейчас касаться темы, как мы обсуждаем это с американцами. Но мы у них спросили, правда ли это. Нисколько не сомневаюсь, что ответ для европейцев и Владимира Зеленского не будет позитивным", — сказал он в интервью телеканалу НТВ.