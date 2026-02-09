Рейтинг@Mail.ru
США не поддержат интервенцию европейских войск на Украину, заявил Лавров
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:32 09.02.2026 (обновлено: 20:22 09.02.2026)
США не поддержат интервенцию европейских войск на Украину, заявил Лавров
США не поддержат интервенцию европейских войск на Украину, заявил Лавров - РИА Новости, 09.02.2026
США не поддержат интервенцию европейских войск на Украину, заявил Лавров
Вашингтон не поможет европейцам в случае размещения войск на Украине, заявил глава МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 09.02.2026
США не поддержат интервенцию европейских войск на Украину, заявил Лавров

Лавров: США не поддержат планы Европы привлечь их к интервенции на Украину

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Вашингтон не поможет европейцам в случае размещения войск на Украине, заявил глава МИД Сергей Лавров.
"Руководители Британии Кир Стармер и Франции Эммануэль Макрон вместе с генсеком НАТО Марком Рютте открыто гордятся, что там (на Украине. — Прим. ред.) будут развернуты "экспедиционные войска" интервентов и будет "автоматическая гарантия", что США поддержат их военным путем. Не буду сейчас касаться темы, как мы обсуждаем это с американцами. Но мы у них спросили, правда ли это. Нисколько не сомневаюсь, что ответ для европейцев и Владимира Зеленского не будет позитивным", — сказал он в интервью телеканалу НТВ.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Пентагон объяснил Европе главную вещь про русских
26 января, 08:00
Ранее газета Financial Times писала, что Соединенные Штаты и европейские страны якобы согласовали многоуровневый план ответа на любые возможные "нарушения" договоренностей со стороны России. Как утверждает издание, предполагается даже задействование американских военных.
На прошлой неделе Рютте во время выступления в Верховной раде заявил, что иностранные войска появятся на Украине сразу же после заключения мирного соглашения.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Лавров предупредил Европу о последствиях нападения на Россию
8 февраля, 21:06
В начале января в Париже прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, где обсуждали, в частности, так называемые гарантии безопасности для Киева. По итогам лидеры подписали декларацию о намерении разместить войска на украинской территории в случае заключения мирного соглашения. По словам Стармера, британцы и французы создадут военные базы по всей Украине и построят склады техники для ВСУ.
Москва неоднократно заявляла, что любой сценарий размещения войск государств — членов НАТО на Украине категорически неприемлем и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран — участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Дотянуть до чуда: Зеленский нашел способ обмануть Трампа
7 февраля, 08:00
 
