https://ria.ru/20260209/lavrov-2073253373.html
Россия будет рада визиту президента Танзании, заявил Лавров
Россия будет рада визиту президента Танзании, заявил Лавров - РИА Новости, 09.02.2026
Россия будет рада визиту президента Танзании, заявил Лавров
Россия будет рада принять с визитом президента Танзании Самии Сулуху Хассан, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T17:07:00+03:00
2026-02-09T17:07:00+03:00
2026-02-09T18:23:00+03:00
в мире
россия
танзания
сергей лавров
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064273255_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_5258841dca54fd67ebd5d42744750c52.jpg
https://ria.ru/20260209/lavrov-2073248781.html
россия
танзания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064273255_274:0:3005:2048_1920x0_80_0_0_742c6868ee0ced7a0d7df7c9fa68e467.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, танзания, сергей лавров, оон
В мире, Россия, Танзания, Сергей Лавров, ООН
Россия будет рада визиту президента Танзании, заявил Лавров
Лавров: Россия рада будет принять с визитом президента Танзании