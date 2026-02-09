Рейтинг@Mail.ru
17:07 09.02.2026 (обновлено: 18:23 09.02.2026)
Россия будет рада визиту президента Танзании, заявил Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Россия будет рада принять с визитом президента Танзании Самии Сулуху Хассан, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы бы хотели видеть президента Хасан в России. У нее есть предложение. В любые подходящие для нее даты мы будем очень рады видеть ее", - сказал Лавров на переговорах с танзанийском коллегой Махмудом Табитом Комбо.
Он добавил, что обсудит на встрече с главой МИД Танзании двусторонние отношения, в частности, связи в экономике, торговле, финансах, культуре и образовании.
Лавров также отметил высокий уровень кооперации на международных площадках, в том числе ООН.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел и восточноафриканского сотрудничества Танзании Махмуд Табит Комбо во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Глава МИД Танзании пришел на встречу с Лавровым в шарфе с флагами
