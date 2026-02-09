Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Танзании пришел на встречу с Лавровым в шарфе с флагами - РИА Новости, 09.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:50 09.02.2026 (обновлено: 16:51 09.02.2026)
https://ria.ru/20260209/lavrov-2073248781.html
Глава МИД Танзании пришел на встречу с Лавровым в шарфе с флагами
Глава МИД Танзании пришел на встречу с Лавровым в шарфе с флагами - РИА Новости, 09.02.2026
Глава МИД Танзании пришел на встречу с Лавровым в шарфе с флагами
Глава МИД Танзании Махмудом Табитом Комбо пришел на встречу со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в шарфе с объединенными флагами России и Танзании,... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T16:50:00+03:00
2026-02-09T16:51:00+03:00
в мире
россия
танзания
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/09/2073247905_0:0:2860:1609_1920x0_80_0_0_a8197123c4b5f61b84bc47c4c6aee560.jpg
https://ria.ru/20260109/tanzanija-2066961523.html
россия
танзания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/09/2073247905_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5628ff24a9b24d23394c175e85229c47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, танзания, сергей лавров
В мире, Россия, Танзания, Сергей Лавров
Глава МИД Танзании пришел на встречу с Лавровым в шарфе с флагами

РИА Новости: Комбо пришел на встречу с Лавровым в шарфе с флагами РФ и Танзании

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел и восточноафриканского сотрудничества Танзании Махмуд Табит Комбо во время встречи в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел и восточноафриканского сотрудничества Танзании Махмуд Табит Комбо во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел и восточноафриканского сотрудничества Танзании Махмуд Табит Комбо во время встречи в Москве
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Глава МИД Танзании Махмудом Табитом Комбо пришел на встречу со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в шарфе с объединенными флагами России и Танзании, передает корреспондент РИА Новости.
Шарф Комбо разделен на две части, на одной - флаг России, а на другой - Танзании.
"Хороший шарф!" - отреагировал Лавров.
Самолет Ту-214Р - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
В Танзании оценили перспективы прямого авиасообщения с Россией
9 января, 07:48
 
В миреРоссияТанзанияСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала