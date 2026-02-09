Рейтинг@Mail.ru
Лавров рассказал о желании Европы участвовать в украинском урегулировании
13:27 09.02.2026
Лавров рассказал о желании Европы участвовать в украинском урегулировании
Европа посылает непубличные сигналы о желании участвовать в обсуждении украинского урегулирования, сообщил глава российского МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 09.02.2026
Лавров рассказал о желании Европы участвовать в украинском урегулировании

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Европа посылает непубличные сигналы о желании участвовать в обсуждении украинского урегулирования, сообщил глава российского МИД Сергей Лавров.
"Сигналы, которые они посылают по разным не вполне публичным каналам: "Мы тоже как бы часть проблемы, мы тоже часть процесса, должны иметь место за столом (при обсуждении украинского урегулирования - ред.)". Но они это же и публично говорят, и ничего нового не происходит", - сказал Лавров в интервью НТВ.
