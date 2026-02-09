https://ria.ru/20260209/lavrov-2073182741.html
Лавров рассказал о желании Европы участвовать в украинском урегулировании
Лавров рассказал о желании Европы участвовать в украинском урегулировании - РИА Новости, 09.02.2026
Лавров рассказал о желании Европы участвовать в украинском урегулировании
Европа посылает непубличные сигналы о желании участвовать в обсуждении украинского урегулирования, сообщил глава российского МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 09.02.2026
