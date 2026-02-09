Рейтинг@Mail.ru
Лавров раскритиковал объявления Макрона о планируемом звонке Путину
13:25 09.02.2026 (обновлено: 13:37 09.02.2026)
Лавров раскритиковал объявления Макрона о планируемом звонке Путину
Объявления президента Франции Эммануэля Макрона о том, что он якобы собирается позвонить президенту России Владимиру Путину, являются несерьезными, французский...
сергей лавров, владимир путин, россия, франция, европа, эммануэль макрон
Сергей Лавров, Владимир Путин, Россия, Франция, Европа, Эммануэль Макрон
Лавров раскритиковал объявления Макрона о планируемом звонке Путину

Лавров назвал объявления Макрона о планируемом звонке Путину несерьезными

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Объявления президента Франции Эммануэля Макрона о том, что он якобы собирается позвонить президенту России Владимиру Путину, являются несерьезными, французский лидер будто готовит какое-то шоу для того, чтобы привлечь большее число зрителей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"А когда вот опять объявил Макрон, недели три назад: "Я вот позвоню (Владимиру - ред.) Путину... Вот сейчас только подготовлю... Надо технические стороны подготовить к разговору с Путиным". Это несерьезно, если ты хочешь позвонить - позвони. Обычно такие зрелые руководители о своих контактах объявляют по итогам состоявшегося разговора, а делать эти анонсы, как будто ты готовишь какое-то шоу и надо как можно зрителей возбудить... Какая Европа есть, такая и есть", - сказал Лавров в фрагменте интервью телеканалу "НТВ".
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Песков ответил на вопрос о разговоре Путина и Макрона
5 февраля, 14:20
 
Сергей ЛавровВладимир ПутинРоссияФранцияЕвропаЭммануэль Макрон
 
 
