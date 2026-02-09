Рейтинг@Mail.ru
Лавров призвал к мирному урегулированию ситуации вокруг Ирана - РИА Новости, 09.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:16 09.02.2026
https://ria.ru/20260209/lavrov-2073180419.html
Лавров призвал к мирному урегулированию ситуации вокруг Ирана
Лавров призвал к мирному урегулированию ситуации вокруг Ирана - РИА Новости, 09.02.2026
Лавров призвал к мирному урегулированию ситуации вокруг Ирана
Разрешение ситуации вокруг Ирана должно быть исключительно мирным, несмотря на стремление ряда участников процесса применить силу, заявил глава российского МИД... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T13:16:00+03:00
2026-02-09T13:16:00+03:00
в мире
иран
палестина
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/09/2073176679_0:0:2948:1659_1920x0_80_0_0_300219d76a9a085c656123f8a7c05d43.jpg
https://ria.ru/20260208/iran-2073000300.html
иран
палестина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/09/2073176679_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c40cc0246a69a5bbd338138a8e8a868b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, палестина, сергей лавров
В мире, Иран, Палестина, Сергей Лавров
Лавров призвал к мирному урегулированию ситуации вокруг Ирана

Лавров: урегулирование ситуации вокруг Ирана должно быть только мирным

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на XV Ближневосточной конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай" в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на XV Ближневосточной конференции Международного дискуссионного клуба Валдай в Москве - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на XV Ближневосточной конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай" в Москве
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Разрешение ситуации вокруг Ирана должно быть исключительно мирным, несмотря на стремление ряда участников процесса применить силу, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
“Мы исходим из того, что здесь должно быть мирное урегулирование. Мы понимаем, что, как и в случае с Палестиной, есть искушение у некоторых непосредственных участников процесса применить силу и добить оппонентов, но это неправильное стремление. Оно будет лишь накапливать проблемы, ни в коем случае не решит и не обеспечит безопасность ни одному государству“, - сказал Лавров, выступая на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай".
Иранский флаг напротив штаб-квартиры ООН в Вене - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Аракчи прокомментировал новые санкции США против Ирана
8 февраля, 12:52
 
В миреИранПалестинаСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала