Лавров призвал к мирному урегулированию ситуации вокруг Ирана
Лавров призвал к мирному урегулированию ситуации вокруг Ирана - РИА Новости, 09.02.2026
Лавров призвал к мирному урегулированию ситуации вокруг Ирана
Разрешение ситуации вокруг Ирана должно быть исключительно мирным, несмотря на стремление ряда участников процесса применить силу, заявил глава российского МИД... РИА Новости, 09.02.2026
Лавров призвал к мирному урегулированию ситуации вокруг Ирана
Лавров: урегулирование ситуации вокруг Ирана должно быть только мирным