12:55 09.02.2026
До сих пор неизвестны полномочия "Совета мира" по Газе, заявил Лавров
До сих пор неизвестны полномочия "Совета мира" по Газе, заявил Лавров
До сих пор неизвестны реальные полномочия “Совета мира” по Газе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T12:55:00+03:00
2026-02-09T12:55:00+03:00
россия
сша
сергей лавров
россия
сша
россия, сша, сергей лавров
Россия, США, Сергей Лавров
До сих пор неизвестны полномочия "Совета мира" по Газе, заявил Лавров

Лавров: реальные полномочия "Совета мира" по Газе до сих пор неизвестны

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. До сих пор неизвестны реальные полномочия “Совета мира” по Газе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Создан Совет мира. Созданы структуры, которые подчиняются Совету мира, включая исполнительную структуру из палестинских технократов. А каковы их реальные полномочия - неизвестно", - сказал Лавров, выступая на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай".
Администрация президента США направила приглашения принять участие в работе "Совета мира" главам порядка 50 государств, которые в течение нескольких дней публично сообщали, что получили предложение американского президента. В списке приглашенных представлены страны разных регионов: от Австралии до Японии. Россия, Белоруссия и Украина также числятся в списке приглашенных.
Палаточный лагерь беженцев в Хан-Юнисе на юге сектора Газа - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Насилие в Газе сохраняется, заявил Лавров
РоссияСШАСергей Лавров
 
 
