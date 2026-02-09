https://ria.ru/20260209/lavrov-2073174984.html
До сих пор неизвестны полномочия "Совета мира" по Газе, заявил Лавров
До сих пор неизвестны полномочия "Совета мира" по Газе, заявил Лавров - РИА Новости, 09.02.2026
До сих пор неизвестны полномочия "Совета мира" по Газе, заявил Лавров
До сих пор неизвестны реальные полномочия “Совета мира” по Газе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T12:55:00+03:00
2026-02-09T12:55:00+03:00
2026-02-09T12:55:00+03:00
россия
сша
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2068984975_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_46e18c9258ec19a81a8009f4b87b0981.jpg
https://ria.ru/20260209/lavrov-2073168265.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2068984975_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_10e264e74dd84cfe6f1aa164c550a0a4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, сергей лавров
Россия, США, Сергей Лавров
До сих пор неизвестны полномочия "Совета мира" по Газе, заявил Лавров
Лавров: реальные полномочия "Совета мира" по Газе до сих пор неизвестны