Рейтинг@Mail.ru
Насилие в Газе сохраняется, заявил Лавров - РИА Новости, 09.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:26 09.02.2026 (обновлено: 12:45 09.02.2026)
https://ria.ru/20260209/lavrov-2073168265.html
Насилие в Газе сохраняется, заявил Лавров
Насилие в Газе сохраняется, заявил Лавров - РИА Новости, 09.02.2026
Насилие в Газе сохраняется, заявил Лавров
Рецидивы насилия в секторе Газа сохраняются, по ряду пунктов мирного плана президента США Дональда Трампа по Газе нет ясности, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T12:26:00+03:00
2026-02-09T12:45:00+03:00
в мире
сша
россия
дональд трамп
сергей лавров
хамас
палестинская национальная администрация
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043480303_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_53da555481d5db88c65ef083c76d38dd.jpg
https://ria.ru/20251213/tsakhal-2061873118.html
https://ria.ru/20260209/konflikt-1915630213.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043480303_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9386df462736447c40668cb580f08899.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, дональд трамп, сергей лавров, хамас, палестинская национальная администрация, оон
В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Сергей Лавров, ХАМАС, Палестинская национальная администрация, ООН
Насилие в Газе сохраняется, заявил Лавров

Лавров: по ряду пунктов мирного плана Трампа по Газе нет ясности

© AP Photo / Jehad AlshrafiПалаточный лагерь беженцев в Хан-Юнисе на юге сектора Газа
Палаточный лагерь беженцев в Хан-Юнисе на юге сектора Газа - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© AP Photo / Jehad Alshrafi
Палаточный лагерь беженцев в Хан-Юнисе на юге сектора Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Рецидивы насилия в секторе Газа сохраняются, по ряду пунктов мирного плана президента США Дональда Трампа по Газе нет ясности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Рецидивы насилия сохраняются, совсем нет ясности в отношении других компонентов этого плана (плана Трампа - ред.), включая полный вывод израильских войск из сектора Газа, разоружения (палестинского движения) ХАМАС, организация гуманитарной помощи и организация исполнительного руководства этим палестинским анклавом, в контексте привлечения к этому процессу Палестинской Национальной Администрации и в контексте выполнения решения ООН о создании единого Палестинского государства ", - заявил Лавров в ходе выступления на XV Ближневосточной конференции международного дискуссионного клуба "Валдай"
Истребитель ВВС Израиля в небе - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
ЦАХАЛ заявила о ликвидации одного из ключевых лидеров ХАМАС в секторе Газа
13 декабря 2025, 19:03
Глава российского МИД добавил, что ничего в этих вопросах до сих пор неясно, и отметил, что российская сторона консультировалась по данным вопросам, так как американская сторона "четко их не прописала".
"Мы очень надеемся, что эти вопросы будут прояснены. Тем более сейчас, наши американские коллеги объявили о переходе ко второму этапу реализации плана Трампа. Это уже связано с восстановительными работами, решением гуманитарных вопросов, но ключевой проблемой остается перспектива создания Палестинского государства", - отметил Лавров.
В последние дни, несмотря на объявленный переход ко второй фазе мирного плана президента США Дональда Трампа по сектору Газа, в палестинском полуэксклаве фиксируются регулярные столкновения между палестинскими группировками и израильскими силами.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреСШАРоссияДональд ТрампСергей ЛавровХАМАСПалестинская национальная администрацияООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала