Насилие в Газе сохраняется, заявил Лавров
2026-02-09T12:26:00+03:00
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Рецидивы насилия в секторе Газа сохраняются, по ряду пунктов мирного плана президента США Дональда Трампа по Газе нет ясности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Рецидивы насилия сохраняются, совсем нет ясности в отношении других компонентов этого плана (плана Трампа
- ред.), включая полный вывод израильских войск из сектора Газа, разоружения (палестинского движения) ХАМАС
, организация гуманитарной помощи и организация исполнительного руководства этим палестинским анклавом, в контексте привлечения к этому процессу Палестинской Национальной Администрации
и в контексте выполнения решения ООН
о создании единого Палестинского государства ", - заявил Лавров
в ходе выступления на XV Ближневосточной конференции международного дискуссионного клуба "Валдай"
Глава российского МИД добавил, что ничего в этих вопросах до сих пор неясно, и отметил, что российская сторона консультировалась по данным вопросам, так как американская сторона "четко их не прописала".
"Мы очень надеемся, что эти вопросы будут прояснены. Тем более сейчас, наши американские коллеги объявили о переходе ко второму этапу реализации плана Трампа. Это уже связано с восстановительными работами, решением гуманитарных вопросов, но ключевой проблемой остается перспектива создания Палестинского государства", - отметил Лавров.
В последние дни, несмотря на объявленный переход ко второй фазе мирного плана президента США
Дональда Трампа по сектору Газа, в палестинском полуэксклаве фиксируются регулярные столкновения между палестинскими группировками и израильскими силами.