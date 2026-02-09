Насилие в Газе сохраняется, заявил Лавров

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Рецидивы насилия в секторе Газа сохраняются, по ряду пунктов мирного плана президента США Дональда Трампа по Газе нет ясности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Рецидивы насилия сохраняются, совсем нет ясности в отношении других компонентов этого плана (плана Трампа - ред.), включая полный вывод израильских войск из сектора Газа, разоружения (палестинского движения) ХАМАС , организация гуманитарной помощи и организация исполнительного руководства этим палестинским анклавом, в контексте привлечения к этому процессу Палестинской Национальной Администрации и в контексте выполнения решения ООН о создании единого Палестинского государства ", - заявил Лавров в ходе выступления на XV Ближневосточной конференции международного дискуссионного клуба "Валдай"

Глава российского МИД добавил, что ничего в этих вопросах до сих пор неясно, и отметил, что российская сторона консультировалась по данным вопросам, так как американская сторона "четко их не прописала".

"Мы очень надеемся, что эти вопросы будут прояснены. Тем более сейчас, наши американские коллеги объявили о переходе ко второму этапу реализации плана Трампа. Это уже связано с восстановительными работами, решением гуманитарных вопросов, но ключевой проблемой остается перспектива создания Палестинского государства", - отметил Лавров.