Лавров поприветствовал посредничество Омана в переговорах Ирана и США - РИА Новости, 09.02.2026
12:24 09.02.2026
Лавров поприветствовал посредничество Омана в переговорах Ирана и США
Россия приветствует посреднические усилия Омана в переговорном процессе между Ираном и США , заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 09.02.2026
в мире
в мире, оман, иран, россия, сергей лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Россия приветствует посреднические усилия Омана в переговорном процессе между Ираном и США , заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Приветствуем посреднические усилия султаната Оман. Я вчера разговаривал подробно с моим другом, министром Омана, господином Бусаиди. И, конечно же, мы исходим из того, что здесь должно быть мирное урегулирование (между Ираном и США - ред.)", - сказал Лавров на XV ближневосточной конференции на полях международного дискуссионного клуба "Валдай".
Флаг Палестины - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Вопрос Палестины пытаются загнать в тупик, заявил Лавров
В миреОманИранРоссияСергей Лавров
 
 
