Лавров поприветствовал посредничество Омана в переговорах Ирана и США
Лавров поприветствовал посредничество Омана в переговорах Ирана и США
Россия приветствует посреднические усилия Омана в переговорном процессе между Ираном и США , заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T12:24:00+03:00
в мире
оман
иран
россия
сергей лавров
оман
иран
россия
в мире, оман, иран, россия, сергей лавров
В мире, Оман, Иран, Россия, Сергей Лавров
