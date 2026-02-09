https://ria.ru/20260209/lavrov-2073167063.html
Вопрос Палестины пытаются загнать в тупик, заявил Лавров
Вопрос Палестины пытаются загнать в тупик, заявил Лавров - РИА Новости, 09.02.2026
Вопрос Палестины пытаются загнать в тупик, заявил Лавров
Одна из главных тенденций развития ситуации на Ближнем Востоке заключается в том, чтобы загнать в тупик вопрос Палестины, заявил глава российского МИД Сергей... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T12:22:00+03:00
2026-02-09T12:22:00+03:00
2026-02-09T12:22:00+03:00
в мире
палестина
ближний восток
ссср
сергей лавров
владимир путин
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103599/61/1035996165_0:107:2000:1232_1920x0_80_0_0_d29ef64cafec4c7f6e080854e4bf19d0.jpg
https://ria.ru/20260209/konflikt-1915630213.html
палестина
ближний восток
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103599/61/1035996165_109:0:1892:1337_1920x0_80_0_0_e00400d85383683e8b2e37e170d545b7.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, палестина, ближний восток, ссср, сергей лавров, владимир путин, оон
В мире, Палестина, Ближний Восток, СССР, Сергей Лавров, Владимир Путин, ООН
Вопрос Палестины пытаются загнать в тупик, заявил Лавров
Лавров назвал попытки загнать вопрос Палестины в тупик тенденцией
© AP Photo / Mohammed ZaatariФлаг Палестины