https://ria.ru/20260209/lavrov-2073166953.html
Лавров рассказал о контактах России и Ирана
Лавров рассказал о контактах России и Ирана - РИА Новости, 09.02.2026
Лавров рассказал о контактах России и Ирана
Москва находится в контакте с Тегераном, ее беспокоит будущее Ирана, сообщил глава российского МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T12:22:00+03:00
2026-02-09T12:22:00+03:00
2026-02-09T12:29:00+03:00
россия
иран
москва
сергей лавров
тегеран (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994802247_0:88:2990:1770_1920x0_80_0_0_140828565fb96da4e6b1736229cb137e.jpg
https://ria.ru/20260206/moskva-2072662464.html
россия
иран
москва
тегеран (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994802247_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_0d31d0ca67091a17e0c6c0c3c9b696f9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, иран, москва, сергей лавров, тегеран (город)
Россия, Иран, Москва, Сергей Лавров, Тегеран (город)
Лавров рассказал о контактах России и Ирана
Лавров: Россию беспокоит будущее Ирана