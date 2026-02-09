Рейтинг@Mail.ru
Лавров рассказал о контактах России и Ирана - РИА Новости, 09.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:22 09.02.2026 (обновлено: 12:29 09.02.2026)
https://ria.ru/20260209/lavrov-2073166953.html
Лавров рассказал о контактах России и Ирана
Лавров рассказал о контактах России и Ирана - РИА Новости, 09.02.2026
Лавров рассказал о контактах России и Ирана
Москва находится в контакте с Тегераном, ее беспокоит будущее Ирана, сообщил глава российского МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T12:22:00+03:00
2026-02-09T12:29:00+03:00
россия
иран
москва
сергей лавров
тегеран (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994802247_0:88:2990:1770_1920x0_80_0_0_140828565fb96da4e6b1736229cb137e.jpg
https://ria.ru/20260206/moskva-2072662464.html
россия
иран
москва
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994802247_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_0d31d0ca67091a17e0c6c0c3c9b696f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, иран, москва, сергей лавров, тегеран (город)
Россия, Иран, Москва, Сергей Лавров, Тегеран (город)
Лавров рассказал о контактах России и Ирана

Лавров: Россию беспокоит будущее Ирана

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Москва находится в контакте с Тегераном, ее беспокоит будущее Ирана, сообщил глава российского МИД Сергей Лавров.
"С нашими иранскими друзьями мы в постоянном контакте, в том числе и совместно с китайскими коллегами. Нас это тревожит, нас беспокоит будущее Ирана", - сказал Лавров, выступая на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай".
В субботу глава МИД Ирана заявил телеканалу Al Jazeera, что Тегеран ответит нападением на американские базы в регионе Персидского залива в случае атаки со стороны США. Ранее в оманском Маскате прошли переговоры между делегациями США и Ирана по иранской ядерной программе. Встреча при посредничестве Омана прошла впервые после многомесячной паузы в переговорном процессе, возникшей из-за открытой фазы ирано-израильского конфликта в июне 2025 года.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Россия приветствует переговоры по ядерной программе Ирана, заявил Песков
6 февраля, 12:37
 
РоссияИранМоскваСергей ЛавровТегеран (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала