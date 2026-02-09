https://ria.ru/20260209/lavrov-2073166015.html
Лавров призвал Совет мира по Газе рассматривать глубинные причины конфликта
Лавров призвал Совет мира по Газе рассматривать глубинные причины конфликта - РИА Новости, 09.02.2026
Лавров призвал Совет мира по Газе рассматривать глубинные причины конфликта
Хотелось бы, чтобы "Совет мира" по Газе рассматривал глубинные причины палестино-израильского конфликта, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T12:19:00+03:00
2026-02-09T12:19:00+03:00
2026-02-09T12:23:00+03:00
израиль
сергей лавров
россия
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072283348_0:86:2799:1660_1920x0_80_0_0_fdac1487ac10c02dcb8ed2969ccab4e3.jpg
https://ria.ru/20260207/tramp-2072914923.html
израиль
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072283348_70:0:2799:2047_1920x0_80_0_0_d7e561a3ec60579107db8edcac9b0616.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, сергей лавров, россия, сша
Израиль, Сергей Лавров, Россия, США
Лавров призвал Совет мира по Газе рассматривать глубинные причины конфликта
Лавров призвал Совет мира рассматривать глубинные причины кризиса в Газе