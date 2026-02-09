Рейтинг@Mail.ru
Лавров призвал Совет мира по Газе рассматривать глубинные причины конфликта - РИА Новости, 09.02.2026
12:19 09.02.2026 (обновлено: 12:23 09.02.2026)
Лавров призвал Совет мира по Газе рассматривать глубинные причины конфликта
Лавров призвал Совет мира по Газе рассматривать глубинные причины конфликта - РИА Новости, 09.02.2026
Лавров призвал Совет мира по Газе рассматривать глубинные причины конфликта
Хотелось бы, чтобы "Совет мира" по Газе рассматривал глубинные причины палестино-израильского конфликта, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 09.02.2026
израиль, сергей лавров, россия, сша
Израиль, Сергей Лавров, Россия, США
Лавров призвал Совет мира по Газе рассматривать глубинные причины конфликта

Лавров призвал Совет мира рассматривать глубинные причины кризиса в Газе

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Хотелось бы, чтобы "Совет мира" по Газе рассматривал глубинные причины палестино-израильского конфликта, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Мне бы очень хотелось, чтобы вот этот коллегиальный орган, который был создан по инициативе президента (США Дональда - ред.) Трампа, чтобы он действительно рассматривал глубинные причины (палестино-израильского - ред.) конфликта", - сказал он, выступая на XV Ближневосточной конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
СМИ раскрыли, зачем Трампу нужен Совет мира
7 февраля, 17:41
 
ИзраильСергей ЛавровРоссияСША
 
 
