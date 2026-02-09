https://ria.ru/20260209/lavrov-2073164844.html
Лавров проведет встречу с главой МИД Танзании
Глава МИД России Сергей Лавров в понедельник проведет короткую встречу с главой МИД Танзании Махмудом Табитом Комбо, сообщила РИА Новости официальный... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T12:15:00+03:00
танзания
в мире
россия
мария захарова
сергей лавров
2026
