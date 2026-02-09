Рейтинг@Mail.ru
Лавров проведет встречу с главой МИД Танзании - РИА Новости, 09.02.2026
12:15 09.02.2026 (обновлено: 12:19 09.02.2026)
Лавров проведет встречу с главой МИД Танзании
Глава МИД России Сергей Лавров в понедельник проведет короткую встречу с главой МИД Танзании Махмудом Табитом Комбо, сообщила РИА Новости официальный... РИА Новости, 09.02.2026
танзания, в мире, россия, мария захарова, сергей лавров
Танзания, В мире, Россия, Мария Захарова, Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров в понедельник проведет короткую встречу с главой МИД Танзании Махмудом Табитом Комбо, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Глава МИД России проведет краткую встречу с главой МИД Танзании", - сказала Захарова.
Подробностей официальный представитель внешнеполитического ведомства не раскрыла.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Лавров ответил на вопрос о сути работы МИД словами из песни
Вчера, 10:19
 
ТанзанияВ миреРоссияМария ЗахароваСергей Лавров
 
 
